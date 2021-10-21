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基隆市五連霸前議員韓良圻涉貪羈押禁見 兩兒子交保

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基隆市五連霸前議員韓良圻涉貪羈押禁見 兩兒子交保

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市前市議員韓良圻（左）涉嫌貪汙罪，昨晚被移送基隆地檢署偵訊，檢方聲押獲准。記者邱瑞杰／攝影
基隆市前市議員韓良圻（左）涉嫌貪汙罪，昨晚被移送基隆地檢署偵訊，檢方聲押獲准。記者邱瑞杰／攝影
基隆市五連霸前市議員韓良圻被控詐領助理費、索賄涉嫌貪汙，他的大兒子韓東叡和3年前接棒當選市議的的小兒子韓世昱也捲入其中，3人均否認犯行。檢方昨晚聲押韓良圻、韓東叡，韓世昱則以30萬元交保。基隆地院今早裁定韓良圻收押禁見，韓東叡25萬元交保。

基隆地檢署接獲檢舉，韓良圻父子涉嫌藉工程而與包商有不當金錢往來，另涉嫌詐領助理費，昨天指揮調查局北機站、基隆市調查站人員持搜索票，分別前往父子服務處、議會辦公室、住處等5個地點搜索後，將5人帶回市調站偵詢。

40多歲的簡姓、楊姓男子在韓良圻擔任議員時出任助理，檢方懷疑2人只是人頭，昨晚複訊後各命5萬元交保。韓良圻父子3人昨晚經檢察官偵訊，檢方以涉嫌重罪、有串證之虞，向法院聲押韓良圻、韓東叡並禁見。基隆地院今早裁定准押。

韓世昱以30萬元交保，昨晚9點半由媽媽辦理交保。韓在離開地檢署時說，配合調查，但他並不知道具體的情況。韓母則說，「全家都被抄，抄得莫名其妙。」

基隆市前市議員韓良圻（左）涉嫌貪汙罪，昨晚被移送基隆地檢署偵訊，檢方聲押獲准。記者邱瑞杰／攝影
基隆市前市議員韓良圻（左）涉嫌貪汙罪，昨晚被移送基隆地檢署偵訊，檢方聲押獲准。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員韓世昱被控涉嫌貪汙罪，檢方昨晚偵訊後命30萬元交保。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員韓世昱被控涉嫌貪汙罪，檢方昨晚偵訊後命30萬元交保。記者邱瑞杰／攝影

基隆 貪汙

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