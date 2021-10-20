基隆前議員韓良圻和大兒子遭聲押 議員小兒子交保

基隆市五連霸前市議員韓良圻被控詐領助理費、索賄涉嫌貪汙，他的大兒子韓東叡和3年前接棒當選市議的的小兒子韓世昱也捲入其中，3人均否認犯行。檢方晚間偵訊後聲押韓良圻、韓東叡，韓世昱則以30萬元交保。

基隆地檢署接獲檢舉，韓良圻父子涉嫌藉工程而與人有不當金錢往來，另涉嫌詐領助理費，今天指揮調查局北機站、基隆市調查站人員持搜索票，分別前往父子服務處、住處及簡男、楊男住處共5地搜索後，將5人帶回市調查偵詢。

40多歲的簡姓、楊姓男子在韓良圻擔任議員時出任助理，檢方懷疑2人只是人頭，複訊後各命5萬元交保，晚間離開地檢署。

韓良圻父子3人今晚被移送到地檢署，檢察官偵訊後，以涉嫌重罪、有串證之虞，向法院聲押韓良圻、韓東叡並禁見。