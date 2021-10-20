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5歲女童遭惡保母逼舔尿撞牆害水腦 女童母：沒人性

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩每月收費2萬元，受託照顧5歲大的蘇姓女童，但女童遭虐，不僅被逼喝尿，還被抓腳倒頭旋轉。今年3月女童因口吐白沫被送醫，東窗事發，宜蘭地方法院依刑法妨害幼童發育罪判曾女9年、許8年徒刑。台灣高等法院今行準備程序，女童母親批夫妻凶殘、沒人性，許鈞恩帶來30萬元「慰問金」盼能先彌補。

蘇姓女童的母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家住，為賺錢養小孩，她到外縣市工作，透過臉書找到曾冠羚（26歲，羈押中）幫忙帶小孩，今年2月約定以每月2萬多元的保母費請曾女夫婦照料。

但3月6日凌晨，女童被許鈞恩（27歲）抱到醫院，當時已口吐白沫、陷入昏迷，院方發現她全身布滿新舊傷，顱內壓飆高，對外界刺激沒反應，手術取出右腦血塊，再進行左腦血水引流。女童身軀、會陰、骨盆有挫傷與瘀傷，頭部傷害成水腦症，且意識改變。

許姓夫妻聲稱是女童太調皮，在家玩耍碰撞造成四肢瘀青，否認虐童。但宜蘭地院發現兩人的LINE對話顯示曾女2月18日傳送女童趴於地上、臉貼地面的照片給許，並稱「我叫他她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」；2月20日再寫「不能再打她的臉頰了」，並傳送女童臉頰有傷痕的照片給許，接著謀策「反正她媽媽如果說她下禮拜要回來，她的狀況沒有好一點的話，我會說我有安排去外縣市」。

宜蘭地院認為兩人只因認為女童難管教，竟基於發洩、報復心態凌虐，且手段殘忍，讓女童受難治重傷害，應以懲罰。宜院認為曾冠羚是收了錢的保母，對女童負有更高的照顧義務，但她事後還透過LINE指示許鈞恩串供，毫無悔意。

一審判決後，檢察官認為刑度過輕，且許姓夫妻手段凶殘，應成立的是重傷害罪，上訴高院。高院今開庭時，許鈞恩數度啜泣，他表示對檢察官上訴沒有意見，他今天帶了30萬來當慰問金，希望被害家屬能應急，他希望「早點服刑」。

曾冠羚坦承凌虐幼童、傷害致重傷，但宣稱自己不是實際下手的人，還說「沒有想到會重傷」。

女童母親今在庭上痛批這對夫妻說詞反覆、避重就輕、沒有悔意，斥責他們沒有人性，她好好的家庭被毀了，且至今得不到真相。告訴代理人也表示，許鈞恩一審交保後就賣房子，想用10萬元賠償，質疑惡意脫產。

因許鈞恩今帶了30萬元到庭，法官詢問被害方「當作慰問金願意收嗎？」，告訴代理人表示可以當作民事損害賠償的一部份，同意收取。法官也告誡曾女她是共同正犯，應該思考如何彌補才是最重要的，並諭知12月9日審理。

無照保母曾冠羚坦承凌虐幼童、傷害致重傷，但宣稱自己不是實際下手的人，還說「沒有想到會重傷」。記者王宏舜／攝影
無照保母曾冠羚坦承凌虐幼童、傷害致重傷，但宣稱自己不是實際下手的人，還說「沒有想到會重傷」。記者王宏舜／攝影

宜蘭 保母

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