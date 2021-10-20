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影／基隆父子議員涉貪 韓世昱：配合調查不知具體狀況
基隆市五連霸前市議員韓良圻驚傳詐領助理費、索賄涉嫌貪汙，他的大兒子韓東叡和3年前接棒當選市議的的小兒子韓世昱也捲入其中，3人均否認犯行。檢方晚間偵訊後聲押韓東叡，命韓世昱30萬元交保。韓良圻晚間9點移送地檢署，由檢察官複訊。疑當助理人頭的簡姓、楊姓男子經檢方複訊，各以5萬元交保。
韓世昱晚上九點半由媽媽辦理交保，韓在離開地檢署時說，配合調查，但他並不知道具體的情況。韓母則說，「全家都被抄，抄得莫名其妙。」
基隆地檢署接獲檢舉，韓良圻父子涉嫌藉工程而與人有不當金錢往來，另涉嫌詐領助理費，今天指揮調查局北機站、基隆市調查站人員持搜索票，分別前往父子服務處、住處及簡男、楊男住處共5地搜索後，將5人帶回市調查偵詢。
40多歲的簡姓、楊姓男子在韓良圻擔任議員時出任助理，檢方懷疑2人只是人頭，複訊後各命5萬元交保，晚間離開地檢署。
韓世昱和韓東叡傍晚到地檢署接受檢察官偵訊後，檢方以韓東叡涉嫌重罪、有串證之虞，向法院聲押禁見；韓世昱則以30萬元交保。韓良圻晚間9點左右被移送到地檢署，下車時以外套遮住頭部，隨後上樓接受檢察官複訊。
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