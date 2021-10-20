阿公贈房給寶貝孫 兒子吵「那是我應得的」逼簽切結書

9年前一名阿公把自己的房子贈與兩個孫子，但兒子不甘心，吵著硬是要「繼承」，逼孫子簽切結書承認當時房子只是「暫時過戶」。後來換孫子反悔，不同意歸還，向律師求助是否要承擔法律責任，律師則解答「不簽沒事，簽了可能有事！」

蘇家宏律師在臉書發文提及案例，一名阿公在101年把房子贈與兩個孫子，如今兒子吵著說那是他應得的，要求孫子簽下一份切結書，內容為該房子當初是「暫時過戶」，所以，兒子現在就有了對房子如何處置的決定權。

不過，孫子怕房子會隨時被其父親轉賣，又不同意歸還了，「請問如果現在孫子不同意簽名，也沒打算歸還房子，會有什麼法律問題嗎？」，律師回應，兒子對阿公的財產其實是沒有任何權力的，並沒有所謂應得的部分。

也許有人會問「兒子不是有繼承權嗎？」，律師解釋，繼承是要等阿公「畢業（逝世）」了，兒子才會有繼承的權利，畢業當天財產的狀況，兒子有權分，但是「畢業」之前的財產，兒子完全沒有權利，「兒子沒有權力逼孫子簽名，孫子千萬別簽」。

律師進一步說明，法律上有所謂「契約自由」原則，如果孫子簽字，等同跟兒子簽立契約，兒子就可以要求孫子履行契約，主張房子是自己的，到時候孫子如果不同意，又會有一團混亂的法律訴訟。「就算訴訟最後孫子勝訴，家人間的情感也就更加撕裂了。不簽，沒事，簽了，可能有事！」