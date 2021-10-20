聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆市議員韓世昱涉嫌貪汙案 爸爸、哥哥同案接受偵訊
基隆市議員韓世昱和他的父親、前市議員韓良圻被控涉嫌藉工程索賄，檢調今天搜索韓家服務處及住處共5個地點，並將韓良圻、韓世昱及韓良圻的大兒子帶回偵訊。檢方另外查出韓良圻擔任議員任內疑詐領助理費，傳訊疑掛名助理的簡姓、楊姓男子到案說明；簡男今晚經檢察官複訊後，命5萬元交保。
基隆地檢署接獲檢舉，韓良圻父子藉工程而與人有不當金錢往來，涉嫌貪汙罪。完成蒐證後，今天指揮調查局北機站、基隆市調查站人員持搜索票，分別前往韓世昱服務處及韓氏父子住處等地搜索，將父子3人和簡姓、楊姓男子帶回調查。
簡姓男子今晚7點經檢方複訊後，檢察官命5萬元交保。韓世昱在市調站完成筆錄後，晚上7點多被送到地檢署接受檢察官複訊。韓良圻和他的大兒子、楊姓男子晚間8點仍在市調站接受偵詢。
據了解，韓良圻和韓世昱被控擔任議員期間，藉由工程謀取不當利益，韓良圻的大兒子也牽涉其中。3人接受調查時均否認有貪汙情事。檢方另查出，韓良圻擔任議員期間疑以人頭詐領助理費，簡男和楊男均為人頭，今天傳喚到案，釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言