基隆市議員韓世昱涉嫌貪汙案 爸爸、哥哥同案接受偵訊

基隆市議員韓世昱和他的父親、前市議員韓良圻被控涉嫌藉工程索賄，檢調今天搜索韓家服務處及住處共5個地點，並將韓良圻、韓世昱及韓良圻的大兒子帶回偵訊。檢方另外查出韓良圻擔任議員任內疑詐領助理費，傳訊疑掛名助理的簡姓、楊姓男子到案說明；簡男今晚經檢察官複訊後，命5萬元交保。

基隆地檢署接獲檢舉，韓良圻父子藉工程而與人有不當金錢往來，涉嫌貪汙罪。完成蒐證後，今天指揮調查局北機站、基隆市調查站人員持搜索票，分別前往韓世昱服務處及韓氏父子住處等地搜索，將父子3人和簡姓、楊姓男子帶回調查。

簡姓男子今晚7點經檢方複訊後，檢察官命5萬元交保。韓世昱在市調站完成筆錄後，晚上7點多被送到地檢署接受檢察官複訊。韓良圻和他的大兒子、楊姓男子晚間8點仍在市調站接受偵詢。

據了解，韓良圻和韓世昱被控擔任議員期間，藉由工程謀取不當利益，韓良圻的大兒子也牽涉其中。3人接受調查時均否認有貪汙情事。檢方另查出，韓良圻擔任議員期間疑以人頭詐領助理費，簡男和楊男均為人頭，今天傳喚到案，釐清案情。 基隆市議員韓世昱（右二）和他的父親、大哥被控涉嫌貪汙罪，今遭檢調偵訊。圖／聯合報系資料照片 基隆市前市議員韓良圻涉嫌貪汙罪，今晚被移送基隆地檢署偵訊。 記者邱瑞杰／攝影