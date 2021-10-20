張淑晶路邊遭警拘提！要求延遲幾周服刑 「我保證不會逃跑」

女房東張淑晶有多起官司糾紛，她與合夥人黃鐸在2014年租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隱瞞房東敲壞牆壁，隔成套房出租；房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員。一、二審皆依使公務員登載不實罪判張8月徒刑。新北檢通知她今上午十點報到執行，但她直到下午三點都未現身，警方持拘票前往張女住處拘提。在中和區員山路與台新街口逮到張女，將她送往新北地檢署。

檢方通知張女於今上午十點到地檢署報到，據了解，張女曾致電到地檢署，稱身體微恙，今日會報到，不過，張女直到下午三點都未現身。檢方今下午三點簽發拘票，板橋警分局偵查隊長陳盈元帶隊親自前往地檢署拿拘票，並前往張女住所拘提。

據了解，警方一開始未在住處找到張女，傍晚在中和區員山路與台新街口逮到她，將她送往新北地檢署。據悉，張女一度將員警誤認成記者，員警表明身份後，她鬆一口氣說：「那我就放心了」。

不過，張女在地檢署執行科櫃檯仍不斷以要照顧父親等理由，要求延遲幾周入獄，更稱「我保證不會逃跑」，不過最後仍被上銬，後續將送往台北女子看守所等待執行。

判決指出，黃鐸2014年7月向范姓女子承租新北市的房屋，由張淑晶出資將房屋改建為隔間套房，再對外招攬房客收租獲利。因黃鐸沒付租金，范女2014年12月向新北地院訴請黃鐸返還房屋，2015年4月21日判決確定。

不過黃鐸拒不返還，且在范女以確定判決聲請遷讓房屋的強制執行期間，與張淑晶多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序，繼續出租套房賺租金。

黃鐸、張淑晶將套房租給阮姓等越南籍、中國大陸籍房客，2017年新北地院民事執行處司法事務官到場進行強制執行欲點交房屋時，房客提出偽填載租賃期間的租約以及租約翻拍照片，主張有承租人自2014年間即占有使用，致使無法點交。

新北地院認為黃鐸、張淑晶明知范女2015年間即取得房屋的強制執行名義，竟為繼續出租房屋而偽造不實租約、阻撓點交，犯罪手段、動機惡劣。黃鐸2018年間有業務過失致死記錄，張誌軒2018年間有詐欺前科，分別判刑。高院認為一審認事用法無違誤，駁回檢察官和張淑晶等人上訴定讞。