立委貪瀆案暗槓700萬 郭克銘不認罪：助理會隨時找我拿

郭克銘辯稱，他並沒有犯意要侵吞這筆款項，是業者多次給他賄款後，再等待時機分給林家麒，「我只是先留在身上，因為國會助理隨時會來找我要錢」。圖／聯合報系資料照

檢調查辦立委貪瀆案查獲立委趙正宇、趙的助理林家麒涉貪，並查知「白手套」郭克銘在「SOGO案」轉賄，另暗槓殯葬業者700萬元賄款。台北地方法院今天開庭，郭否認犯罪，稱國會助理隨時會來要錢，才多留一些在身上。

檢調認定，殯葬業者行賄林家麒共付出2000萬元，其中，言明給林家麒200萬元、給趙正宇1600萬元，另外的200萬元是「白手套」是知公關公司總經理郭克銘的「辦事費」。

不過，郭克銘轉賄1100萬元給林家麒之後，再扣除200萬元的個人「應得」等，檢方指控郭侵吞賄款700萬元，依業務侵占罪嫌起訴郭；另方面，林家麒未轉交賄款給趙正宇，趙正宇則未涉收賄罪。

法官今天下午傳喚郭克銘出庭，郭辯稱，對於前後到底拿了業者多少賄款，已時間久遠、不復記憶，後來改口可能是起訴書所認定的700萬元。

郭克銘辯稱，他並沒有犯意要侵吞這筆款項，是業者多次給他賄款後，再等待時機分給林家麒，「我只是先留在身上，因為國會助理隨時會來找我要錢」。

檢調監控立委案中間人郭克銘，原本鎖定SOGO經營權案偵處，意外查獲趙正宇、林家麒的涉貪事證，林一度被羈押，辯稱收賄款拿去賭博輸光，錢沒有轉給趙。

林家麒的這段證述，獲得檢察官採信，檢調最後認定趙正宇涉財產來源不明罪、稅法案，不法所得170萬元。

寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信為開發所需，欲變更金山地區屬陽明山國家公園地目，想透過郭克銘行賄趙正宇，藉以施壓營建署；行、收賄款一度談到4000萬元，唯殯葬業者無力支付，最後只提供2000萬元。