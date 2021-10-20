小英論文門案法庭駁火 檢察官出招：拘提、通緝彭文正

台大新研所前所長、媒體人彭文正質疑總統蔡英文「論文真偽」被訴誹謗。本報資料照片

台大新研所前所長、媒體人彭文正質疑總統蔡英文「論文真偽」被訴誹謗，台北地方法院今天開庭，彭滯美未出庭，檢、辯攻防駁火。公訴檢察官劉承武認為，法院已給彭合理的時間回國，聲請拘提、通緝彭文正。

劉承武說，彭文正在美國故意不接受審判，被告出庭乃天經地義，彭無正當理由拒不出庭，擺明要拖延訴訟，且有逃亡的可能，加上無固定居住所，有刑事訴訟法上逃亡之虞的事由，因此聲請拘提彭文正。

劉承武說，彭文正被訴誹謗，案子有特殊性，彭有無實質惡意？是否挾怨報復？不是律師團可代為陳述；此外，彭文正因討論「論文門」案在網路上有沒有因此刺激點閱率？有沒有製造網路流量？有沒有持續在獲利？要彭自己說明。

劉說，只有彭文正知道討論「論文門」案的真意為何，審問彭，才會知道彭有沒有扭曲事實，至於彭遞狀所稱因案遭遇「白色恐怖」、被跟監等，屬於「幽靈抗辯」，一切都得靠彭文正自行舉證。

劉承武說，法律規定被告藏匿、逃亡甚至可以發布通緝，法院已給彭文正充裕的時間回台灣出庭，依舉重以明輕法理，當然可以發拘票拘提彭文正、或者直接通緝彭。

彭文正的律師團之一律師張靜回應，觀迎檢察官通緝彭文正，「國父孫中山當年流亡海外也是被滿清政府通緝的」。

另名律師李震華則說，彭文正人在國外，「就算想拘也拘不到呀」；李說，彭文正也很想回國，只要疫情指揮中心准許返國居家隔離即可，下次庭期訂在12月底以後，會敦促彭回國。

蔡英文博士論文議題延燒多年，引高級知識分子好奇、議論。蔡英文2019年9月委任律師對彭文正、台大教授賀德芬、美國北卡大學經濟學系副教授林環牆提告，檢方認定賀德芬、林環牆已盡查證義務，對2人不起訴，起訴彭。

檢察官認為，彭在蔡英文提告後，持續在「政經關不了」的網路直播節目中發表質疑蔡英文未完成博士論文的內容，彭自認得罪當局而對蔡英文負面新聞大肆報導，且未有進一步查證作為。

起訴還說，彭文正是知名主持人，言論應被課以較高查證義務，但彭為報私怨，並求所經營的「政經關不了」有更高點閱率、增加收益，基於誹謗蔡英文的犯意，未盡查證義務即發表不實言論。