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發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

擔心花大錢請到冒牌律師？這套系統預防「以假亂真」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

近來有民眾被「假律師」詐騙，損失金額自數百萬至上千萬不等，法務部指出，配合今年初修正施行的律師法，已建置「律師查詢系統」，方便民眾委任律師之前，先查詢相關資料，避免受騙。

法務部表示，律師法歷經14年修正完成，今年1月1日施行，法務部也提供「律師查詢系統」，方便民眾尋找委任律師，系統中除提供律師姓名、性別、律師證書字號，也提供律師照片、律師事務所名稱、地址、電話及電子郵件信箱，讓民眾判斷是否有不肖人士假冒律師，或是冒用正牌律師名義行騙。

法務部指出，律師查詢系統也提供5年內的律師懲戒紀錄和懲戒決議書查詢功能，讓民眾選擇律師時可先了解欲委任得律師是否曾有違失行為，或曾因何事受到懲戒，進一步決定是否委任相關律師，幫助民眾做出最佳選擇，使司法近用權更貼近人民。

法務部政務次長蔡碧仲說，委任律師需要審慎小心，請到不好的律師宛如「請鬼拿藥單」，民眾委任律師之前必須多看、多聽並可以上律師查詢系統查詢。

法務部補充，律師查詢系統是由法務部、司法院和全國律師聯合會共同維護，固定每星期五更新資料，民眾若有需要可上律師查詢系統（https://lawyerbc.moj.gov.tw/）。

律師查詢系統。圖／截自律師查詢系統網站
律師查詢系統。圖／截自律師查詢系統網站

律師 司法院

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