陳柏惟罷免案有地下賭盤？ 霧峰警查6簽賭站都不是

立法委員陳柏惟罷免案投票在即，外傳有賭盤存在，警政署下令偵辦。霧峰警分局今搜索6處簽賭站，查獲犯嫌5人、查扣行動電話及平版電腦及賭金4萬餘元，但經檢視發現該些簽賭網站都並非有關罷免選舉賭盤，僅是一般的運動簽賭網站。

據指出，霧峰警分局今前往霧峰、大里和市區一帶搜索6處簽賭站，查獲簽賭站以行動電話及平版電腦，下載美國職籃、職棒賭博網站APP供賭客行動下注。