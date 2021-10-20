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陳柏惟罷免案有地下賭盤？ 霧峰警查6簽賭站都不是

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

立法委員陳柏惟罷免案投票在即，外傳有賭盤存在，警政署下令偵辦。霧峰警分局今搜索6處簽賭站，查獲犯嫌5人、查扣行動電話及平版電腦及賭金4萬餘元，但經檢視發現該些簽賭網站都並非有關罷免選舉賭盤，僅是一般的運動簽賭網站。

據指出，霧峰警分局今前往霧峰、大里和市區一帶搜索6處簽賭站，查獲簽賭站以行動電話及平版電腦，下載美國職籃、職棒賭博網站APP供賭客行動下注。

霧峰分局長李建興表示，為確保霧峰區辦理罷免選舉工作順利進行，呼籲民眾踴躍檢舉選舉賭盤情資，警方會保密依法嚴辦，並提供檢舉獎金，民眾如有發現選舉賭盤或不法情事介入選舉，請立即撥打110報案電話，請民眾共同維護公正、公平之選舉，讓本次罷免案投票能順利完成。

台中市霧峰警分局今搜索6處簽賭站，查獲犯嫌5人、查扣行動電話及平版電腦及賭金4萬餘元，但經檢視發現該些簽賭網站都並非有關罷免選舉賭盤，僅是一般的運動簽賭網站。圖／警方提供
台中市霧峰警分局今搜索6處簽賭站，查獲犯嫌5人、查扣行動電話及平版電腦及賭金4萬餘元，但經檢視發現該些簽賭網站都並非有關罷免選舉賭盤，僅是一般的運動簽賭網站。圖／警方提供
台中市霧峰警分局今搜索6處簽賭站，查獲犯嫌5人、查扣行動電話及平版電腦及賭金4萬餘元，但經檢視發現該些簽賭網站都並非有關罷免選舉賭盤，僅是一般的運動簽賭網站。圖／警方提供
台中市霧峰警分局今搜索6處簽賭站，查獲犯嫌5人、查扣行動電話及平版電腦及賭金4萬餘元，但經檢視發現該些簽賭網站都並非有關罷免選舉賭盤，僅是一般的運動簽賭網站。圖／警方提供

簽賭 罷免 陳柏惟

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