「村長」造謠陳柏惟賺紅錢 粉絲跟風罵綠畜挨告被罰錢

台灣基進黨立委陳柏惟不滿國民黨桃園市議員「村長」詹江村罵他是「共幹」、「賺紅錢」，告誹謗，今年2月桃園地方法院判詹拘役80天；詹當時的貼文引來王姓、孫姓等5名韓粉出聲力挺，跟著留言罵陳柏惟「垃圾」、「敗類」、「綠畜」，法官依公然侮辱罪各處5名網友5千至6千元罰金。

「村長」詹江村2019年8月18日，在個人直播節目中直指陳柏惟賺大陸「紅錢」是「共幹」，因此被陳蒐證後提告，詹後來敗訴被法院判拘役80天。

同年8月19日，詹江村另在個人粉絲專頁「詹江村專頁」發文，稱陳柏惟「賺大陸紅錢」，因為攬權被原公司開除，現在自己賺不到，開始比誰都反共，是標準的雙面刀鬼」。陳柏惟嗆要告詹江村後，詹又截圖發文，反諷陳柏惟「要告村長怎麼辦？獨孤求告！」

詹江村的發文引來多名粉絲聲援，王男、倪男、孫男、沈男、吳男等，分別在詹江村貼文下方留言，指稱陳柏惟是「綠垃圾」、「村長釘死那些倭寇敗類」、「又是一個垃圾？」「綠畜」、「垃圾」。