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「哭翻天」電影送審未過 文化部追討輔導金勝訴

中央社 / 台北20日電

導演葉斯光以拍攝電影「哭翻天」獲文化部核准發放輔導補助金210萬元，但影片送審未通過，文化部撤銷受領資格並追討輔導金未果而興訟，法院日前判文化部勝訴。

依據台北高等行政法院判決指出，導演葉斯光以約拿戲影電影有限公司（後改名未來城市有限公司）企劃拍攝電影「哭翻天」，於100年間獲行政院新聞局（現為文化部影視及流行音樂產業局）核准補助給予國產電影長片輔導金，共計新台幣210萬元。

判決指出，電影拍攝完成後，依當時國產電影長片輔導金辦理要點，於103年間送至文化部審核，經輔導金評選小組決議未通過，後來修改再送審核，仍遭認定拍攝的影片未達基礎標準而未通過。文化部影視及流行音樂產業局於104年12月間做出行政處分，撤銷本件輔導金受領資格，並要求繳回210萬元。

文化部影視及流行音樂產業局一度向地方法院聲請支付命令獲准，但本件應屬行政契約爭議，最後移由台北高等行政法院審理。

審理期間，未來城市公司主張，電影需要經過審核如同戒嚴時代進行意識形態審查，有違反憲法保障的表現自由之虞。

北高行審理後認定，輔導金辦理要點中規定審核電影拍攝品質，是為審核輔導金是否達成公共目的，並無不妥，且根據審核意見表，評審委員均從電影內容、劇情、結構、技術、演員演技等面向提供評審意見，並非進行意識形態審查。

北高行認為，文化部影視及流行音樂產業局追討210萬元輔導補助金，並無違誤，日前判未來城市公司應給付210萬元。可上訴。

根據台灣電影網站指出，電影「哭翻天」屬文藝劇情片，透過幽默方式來呈現關於「哭」的故事，探討哭所代表意義，演員包含宋逸民、尹馨、邱于承、廖姿晴等人。

電影 文化部 行政院

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