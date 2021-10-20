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應徵助理淪為詐欺車手 女子喊冤上下班打卡還買書自修

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

呂姓女子去年7月間，依網路「大台南找工作、找人才、求職、賺錢網」所刊登訊息，應徵財務助理，提供帳戶給公司使用外，依主管指示跑銀行，臨櫃及ATM提領40萬元，沒想到她被視為詐騙集團車手，「我也是被騙的」她喊冤，上網查詢確有該公司，主管還以LINE提醒下班需打卡，甚至買會計書自修。經台南地院審理，認證據不足，呂女獲判無罪，可上訴。

檢警指出，去年7月10日12時27分，詐騙集團以LINE通訊軟體將呂女申辦的中華郵政帳戶的存摺封面照片傳送給曾姓男子，同月14日11時假冒莊姓男子的姪女撥打電話給莊男，佯稱急需用錢，依指示匯款40萬元至帳戶內。

之後，經主管通知呂女領款，下午1時多以臨櫃方式提領28萬元，接著從ATM提領6萬、6萬元，下午1時30分，將40萬元交付給集團成員黃姓男子，檢方認呂女涉犯3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢罪及參與犯罪組織罪嫌，移送法辦。

呂女指出，她是依循網路募人廣告而上網應徵，不知對方為詐騙集團，因而受指示提供帳戶並領款，「我也是被騙的」。她說，她上網查證確有該公司，且應徵上會計助理，還在PCHOME網站購買丙級會計相關書籍自修。

她表示，案發當日7月14日時，也在LINE群組向友人表示要跑銀行跟付貨款給廠商，也上網去查證她在該公司加入勞保的相關資料，絕無與他們有詐騙取財的犯意。對方通知自7月13日可以開始上班，並要求她早上9時準時打卡，應徵時對方也告知台南辦公室裝潢有延誤，期間甚至提醒她下班需打卡。

法官詢問，妳去應徵協賓公司，要幫公司領款，為何不是公司拿帳戶讓妳領，而是用妳的帳戶去領，這不是跟一般的工作內容不符？呂女說，因為對方告訴她客戶在台南，且客戶當天非常著急要拿到貨款，但是他們人力及資料全部都在高雄，是不是能夠跟她借薪資帳戶，由她這邊直接交付給廠商，這是最快的方法，她當下不疑有他。

法官表示，貨款很急，可以用匯款，為何要去領？急的時候用匯款就可以去領錢，客戶匯給公司就可以領錢，縱使客戶在台南也不需要用妳的帳戶去領錢再給公司，這樣不是很麻煩？呂女說，她並不清楚，她自始至終都認為自己是在協助財務主管的工作。

台南地院合議庭審酌，查無積極證據足資證明呂姓女子涉犯共同犯詐欺取財等罪嫌，認她無罪，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭審酌，查無積極證據足資證明呂姓女子涉犯共同犯詐欺取財等罪嫌，認她無罪，可上訴。圖／本報資料照

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