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城中城善款激增破億 里長：多人冒名想登記成住戶

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藍營告發陳其邁 綠委：陳對自己很機車 自我苛責深刻

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委許智傑、劉世芳、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘今舉行記者會力挺高雄市長陳其邁。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委許智傑、劉世芳、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘今舉行記者會力挺高雄市長陳其邁。記者吳亮賢／攝影

高雄城中城大火奪走46條人命，立法院國民黨團今上午前往監察院，告發高雄市長陳其邁，要求監院調查責任。民進黨立委許智傑、劉世芳、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘今則在立法院舉行記者會力挺陳其邁，蔡易餘表示，陳其邁自我要求很高，個性對自己很「機車」，在這個事件中，陳對自己的苛責一定比每一個人都來得深刻。

蔡易餘表示，城中城火災凸顯老舊社區沒有管理委員會、產權不清及消防設施等問題，目前不管是行政院、內政部或高雄市政府都在努力，他也批評國民黨團，拿城中城大火的悲劇用來政治鬥爭，批鬥陳其邁，「請國民黨不要再鬥爭高雄，甚至把對城中城大火的援助、善款講成是吸金，這非常的冷血、沒有人性，希望國民黨適可而止，不要消費人民的悲劇」。

許智傑也指出，前市長陳菊任內的四大冤案，包括氣爆善款、慶富貸款、大港開唱、輕軌案，如今都經過法院判決不起訴或查無不法，得以昭雪，「證明國民黨不斷用抹黑的手段來打壓高雄」。對於城中城事件，現在最重要的事情是善後，國民黨竟然又抹黑高雄市府是吸金組織，「從頭到尾國民黨真的是無所不用其極」，希望國民黨不要再抹黑、消費高雄。

高雄城中城 火災 陳其邁

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