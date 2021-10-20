直播主閨密翻臉！她曝光對方男伴「size」賠6萬並道歉

月入逾百萬元的周姓「浪Live」直播主不滿張姓直播主搶粉絲、公布兩人私下LINE對話，其中包括她的姓名、長相、性生活等個資，害她月收入驟減成8萬元，提告向張女求償160萬元，台北地方法院判張女應賠償6萬元，並在IG公開道歉20日，可上訴。

周女提告主張，她和張女是朋友，也一同在「浪Live」擔任直播主，但張女不滿她指責搶粉絲，2018年4月22日晚間至隔日凌晨在IG公開兩人的LINE對話截圖，內容包括「至少他那裡很OK」、「16還17公分」、「比前男友好太多」等關於性生活的言論。

周女認為，張女還在IG貼文指控她隱瞞有男友卻接受男粉絲金錢金錢餽贈，且張女IG有1400多人追蹤，貼文已被上千網友閱覽，影響她的工作和經濟；她說，她2018年1、2月平均月收入逾134萬元，但同年5月卻驟降為8萬餘元，因此要求張女賠償工作損失100萬元、精神慰撫金60萬元，共計160萬元，並要求張女道歉。

張女抗辯，周女主要收入來自於一名大陸粉絲，但該粉絲得知周女有男友後就不再「抖內」，因此周女收入減少、粉絲減少與她的貼文無關；另雙方已接受經紀公司調解，但周女仍持續發文扭曲她的說法，害她又受到網友攻擊，她才貼文回應，且刑事部分她已賠償6萬元，認為毋須再賠償。