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誆女兒紅埋墓地詐財 殯葬業者恐嚇:挖你母墳死全家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子從事殯葬業，他涉嫌在前年間向鄭姓客戶謊稱，可以代為購買女兒紅酒，埋在母親的墓地，多年後鄭若嫁娶女兒時，可以取出，鄭匯款4.3萬元到邱帳戶，後來鄭因故發現沒有女兒紅酒，認為遭到詐騙，而與邱起糾紛，沒想到邱心生不滿，在今年5月間，數度以電話、LINE、當面嗆聲的方式，恐嚇鄭「把你母墳挖出來」「當漢奸，全家滿門操抄斬」，還傳送不詳死者的相片給鄭，也在鄭臉書辱罵「走狗」，台中地檢署今偵結，依詐欺等罪起訴。

起訴指出，邱姓男子（43歲）從事殯葬業，他在前年底時接受鄭姓客戶的委託，辦理鄭母的後事，邱心生歹念，在前年12月3日向鄭佯稱，可以代為購買女兒紅酒，並將酒埋在鄭母的墓地，未來鄭嫁女兒時，可以使用，鄭不疑有他，分別在同年的12月12日、15日，分別匯款1萬、3000、3萬元到邱的帳戶內。

不過鄭姓男子在今年間，因故得知邱並沒有依承諾將女兒紅酒埋入，認為遭到邱詐騙，因而與邱起糾紛，要求邱還錢，沒想到邱因此心生不滿，在今年5月14日，先以通訊軟體LINE，傳訊給鄭「全家死吧」，接著再打電話給鄭恐嚇「明天就去把你母親的墳挖出來，槍斃全家」，接著又在同日晚間開車到鄭的住處，當面恐嚇鄭「把你媽媽墳挖出來、全家去死」。

邱姓男子在今年6月10四凌晨，再以LINE傳送「當漢奸，外患、通敵罪下場示意照如下，滿門抄斬」，還附上一張不詳死者的相片給鄭，另外又在鄭的臉書張貼「這是你媽被挖出土的模樣」、「你全家都是畜生、漢奸、走狗、賣國賊」，鄭因而心生畏懼，向第二警分局提出告訴。

邱姓男子在檢方訊問時，承認有收取鄭姓男子的匯款，但辯稱，因為墓地還沒造完，所以才先收錢，沒放酒，另外只要犯外患罪，就會收屍、準備後事。台中地檢署今偵結，認定邱犯詐欺取財、恐嚇、加重誹謗罪起訴。

台中市邱姓男子涉嫌利用辦理後事，向鄭姓客戶詐財，事後還恐嚇鄭，台中地檢署偵結，依詐欺、恐嚇、加重誹謗罪起訴。圖／報系資料照
台中市邱姓男子涉嫌利用辦理後事，向鄭姓客戶詐財，事後還恐嚇鄭，台中地檢署偵結，依詐欺、恐嚇、加重誹謗罪起訴。圖／報系資料照

紅酒 恐嚇

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