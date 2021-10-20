超跑「寶爺」邱銓堃涉詐欺3千萬遭訴
翌通科技公司實際負責人邱銓堃，曾在憲兵202指揮部擔任上士，熟悉後勤採購業務，涉嫌冒充國防部國防採購室中校採購官，誆稱可幫廠商打通關節，協助取得國防標案，向6家廠商詐領「茶水費」3044萬元；台北地檢署今依詐欺罪將邱起訴，建請法院宣告沒收或追徵其不法所得。
人稱超跑「寶爺」的邱銓堃，分別在「92無鉛汽油等8項」、「電解銅500000公斤」、「陽明山溫泉會館委外經營案」、「冷凍棒棒腿等15項」、「冷凍棒棒腿等14項」、「坑子口訓練場整修工程規劃設計監造委託技術服務」、「佳山洞庫系統整建統包工程」等採購案中，向其他投標者誆稱，可透過內部協調，讓競爭對手讓步，詐得用來買通國防部的「茶水費」3044萬元。
最後實際參與投標的6名業者，不滿花大錢買通關節，最後只得到1件標案，氣得向檢調提告並自首行賄；而邱男冒充軍方人員，但業者實際未行賄軍方人員，因此不構成行賄罪，屬於詐欺案件中的被害人。
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