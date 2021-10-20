雲豹甲車弊案歷經6年審理 33人起訴7波審結內容整理

上市公司中興電工涉入雲豹八輪甲車動力底盤系統採購弊案，檢調查出，中興電工等涉案人涉嫌以中國大陸低價料件，混充高級品交貨，還行賄軍方驗收過關，台中地檢署在2015年以貪汙、詐欺等罪，起訴中興電工董事長江義福等33人、9間公司，全案因涉案人眾多，關係複雜，台中地院歷經數次審結後，今天是最後一波的審結，上午在台中地院刑20法庭宣判。

今天宣判結果，中興電工董事長江義福被合議庭認定，涉嫌違反證券交易法、詐欺取財罪，判刑6年6月，併科罰金3500萬；中興電工總經理郭慧娟涉違反證券交易法，判刑2年，緩刑5年；中興電工副總李良章判刑4年2月，另外中興電工事業管理處動力廠的專案經理、副理、副工程師、職員等4人，分別被判6月至1年8月不等徒刑。

億嶸科技、開盛新負責人張光明，涉嫌違反證券交易法2罪，分別判處3年4月、併科1500萬，3年2月、併科1000萬。

啟福工業負責人許清順，涉犯違犯證券交易法、詐欺取財等6罪，分別判處5月至3年2月不等徒刑。

另外，啟福公司職員張玉萍、許清順之女許筑雯獲判無罪。

其餘六波審結內容如下：

「第一波」審結於2016年6月間，合議庭以中興電工標到國軍雲豹甲車動力底盤系統案，被控買大陸低價料件混充高級品，向軍方行賄以通過驗收，依違反商業會計法將公司幹部12人判處4月至6月不等徒刑，緩刑3年，需支付公庫8萬至15萬元不等。

「第二波」審結於2020年2月間，合議庭以任職國防部軍備局生產製造中心第401廠雇員林女，利用職務之便，申報與事實不符之薪餉、費用，利用職務上機會詐領薪資，依貪污罪判刑1年6月，褫奪公權2年。

「第三波」審結於2021年2月間，聯勤兵工整備發展中心辦理年度的軍品認試製展示，讓有意競標的廠商可在軍品展示後辦理登記試製，億嶸科技公司老闆張光明為拓展日後軍品採購生意觸角，有意取得「履帶總成」 及「履帶蹄塊總成」試製案合格證書，與員工張宗洵，向承辦的士官長王建興行賄，被依貪汙罪起訴，但合議庭以無證據證明貪污犯行，判張光明等3人無罪。

「第四波」審結在2021年5月間，合議庭以M60A3履帶甲車的承載輪、履帶膠塊，必須在國內自製，億嶸科技公司老闆張光明等人，卻向泰國財生利金屬樹膠公司購入，以張犯詐欺3罪，各判刑1年、1年2月、10月，沒收犯罪所得2621萬；江鍛工業股份有限公司老闆林柏龍判刑6月，沒收犯罪所得1175萬元；政雄橡膠工業股份有限公司老闆林正賢判刑5月，沒收犯罪所得277萬。

「第五波」審結在2021年6月，合議庭認定，中興電工協力廠啟福公司承攬「雲豹甲車動力底盤系統樞軸齒形試驗」後，委託亞諾士公司檢驗，但亞諾士協理林國吉、啟福負責人許清順，涉嫌竄改報告，依偽造文書判2人各7月徒刑。

「第六波」審結在2021年7月，聯勤兵工整備發展中心前技術員李迪光驗收放水，收受中興電工協理廠億嶸公司117萬元賄絡，依收賄、圖利罪判李7年8月、6年徒刑，併科罰金共100萬元，億嶸負責人張光明則被依行賄罪判刑2年2月，併科罰金30萬元。