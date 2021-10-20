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女房東張淑晶遭判8月要入監 今未準時現身將拘提

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

房東張淑晶有多起官司糾紛，她與合夥人黃鐸在2014年租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隱瞞房東敲壞牆壁，隔成套房出租；房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員。

新北地方法院依使公務員登載不實罪判張婦8月徒刑，黃鐸、黃的員工張誌軒各7月、5月徒刑，其中張可以科罰金。3人上訴，台灣高等法院駁回定讞。新北檢通知她今上午報到執行，但她未如期現身，將依法簽發拘票拘提。黃鐸則已準時報到。

黃鐸2014年7月向范姓女子承租新北市的房屋，由張淑晶出資將房屋改建為隔間套房，再對外招攬房客收租獲利。因黃鐸沒付租金，范女2014年12月向新北地院訴請黃鐸返還房屋，2015年4月21日判決確定。

不過黃鐸拒不返還，且在范女以確定判決聲請遷讓房屋的強制執行期間，與張淑晶多次以提起再審、第三人異議之訴等方式拖延強制執行程序，繼續出租套房賺租金。

黃鐸、張淑晶將套房租給阮姓等越南籍、中國大陸籍房客，2017年新北地院民事執行處司法事務官到場進行強制執行欲點交房屋時，房客提出偽填載租賃期間的租約以及租約翻拍照片，主張有承租人自2014年間即占有使用，致使無法點交。

新北地院認為黃鐸、張淑晶明知范女2015年間即取得房屋的強制執行名義，竟為繼續出租房屋而偽造不實租約、阻撓點交，犯罪手段、動機惡劣。黃鐸2018年間有業務過失致死紀錄，張誌軒2018年間有詐欺前科，分別判刑。高院認為一審認事用法無違誤，駁回檢察官和張淑晶等人上訴定讞。

張淑晶另涉多起訴訟，其中，因租賃糾紛頻與房客訴訟，高院認為張是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深的少年提告，去年12月23日以19件誣告罪改判為8年6月，詐欺、強制等得易科罰金部分維持1年2月徒刑。案件上訴最高法院中。

張淑晶遭判8月要入監，新北檢通知今上午報到執行，但她未如期現身，檢方將依法簽發拘票拘提。圖／聯合報系資料照
張淑晶遭判8月要入監，新北檢通知今上午報到執行，但她未如期現身，檢方將依法簽發拘票拘提。圖／聯合報系資料照

張淑晶 房東

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