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雲豹弊案宣判！中興電工老董判6年6月 沒收犯罪所得20億

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

上市公司中興電工涉入雲豹八輪甲車動力底盤系統採購弊案，全案在台中地院審理6年多，歷經數次審結，今天是最後一波的宣判，中興電工董事長江義福被合議庭認定，違犯證券交易法、詐欺取財罪，遭判刑6年6月，併科罰金3500萬，中興電工因江義福、許清順的違法行為，取得為扣案的犯罪所得20億9916萬沒收，其餘11名涉案人，除了2人無罪外，其餘9人分別被判4月至3年4月不等徒刑，另外中興電工總經理郭慧娟，因在案件審理期間，承認涉案，獲判緩刑5年，可上訴。

全案在台中地院審理時，江義福始終否認涉案，不過合議庭檢視相關證據後，認定江涉共同犯證券交易法的不合常規交易罪，2次犯行，分別判刑3年6月，併科罰金2500萬、3年4月，併科罰金1500萬，另外與許清順共同犯詐欺取財罪，判刑5年，併科罰金50萬，應執行徒刑6年6月，併科罰金3500萬，罰金得易服勞役。

全案今天另有11名被告宣判，其中中興電工總經理郭慧娟因在案件審理時，承認涉案，遭違反證券交易法，遭判刑2年，緩刑5年，其餘涉案人除了張筑雯、張玉萍無罪外，其他涉案人分被判刑4月至3年4月不等徒刑；中興電工公司因江義福、許清順違法行為，取得未扣案的犯罪所得20億9916萬沒收。

檢調查出，國軍雲豹八輪甲車動力底盤系統採購弊案，查出廠商向大陸購買低價的綜合液壓泵、S1、S2轉向機，混充高級品組裝，由軍方不實驗收過關，簽訂不實合約牟利4850萬；並查出軍方採購履帶甲車承載輪、履帶膠塊也有弊端，中檢2015年10月依貪污、詐欺等罪起訴上市的中興電工公司董事長江義福等33人、9家公司。

台中地院表示，因為此案的被告人數眾多，案情複雜，被告聲請調查證據、待傳證人多，因此分批審結，合議庭經多次開庭，歷經近6年審理，已先後審結6波，今天審結的被告江義福等人，為此案的最後一波宣判。

中興電工涉及雲豹甲車弊案，台中地院今認定中興電工董事長江義福涉詐欺、違反證交法，判刑6年6月，併科罰金3500萬元，另沒收中興電工犯罪所得20億9916萬元。圖／報系資料照
中興電工涉及雲豹甲車弊案，台中地院今認定中興電工董事長江義福涉詐欺、違反證交法，判刑6年6月，併科罰金3500萬元，另沒收中興電工犯罪所得20億9916萬元。圖／報系資料照

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