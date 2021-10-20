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秋天涼進補 台南市北區3小時就查獲3起酒駕

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

秋意漸濃，天氣轉涼，部分民眾喝酒後心存僥倖騎車上路，台南市北區昨天清晨3個多小時，共查獲3名男子酒後騎機車，酒測值超標，警詢後都依公共危險罪嫌移南檢法辦。

51歲林姓男子清晨1點零6分，騎機車行經北區實踐街49號前，機車左右搖晃，員警巡邏經過上前攔查，林身上有濃厚酒味，他表示天氣有點冷，剛飲酒結束，林15分鐘休息及礦泉水漱口，實施酒測，酒測值為每公升0.83毫克。

35歲呂姓男子，昨天清晨1點59分，騎機車經過育成路與育賢街口，也因後載友人未戴安全帽，被巡邏員警發現攔下，呂身上散發酒味，酒酒測值為每公升0.27毫克。

31歲周姓男子，昨天清晨4點多，騎機車行經永福路二段，周騎車後載友人，友人未戴安全冒，被巡邏警員尾隨攔下，查駕駛周有飲酒，經實施酒測酒測值每公升0.36毫克。　

酒後駕車發生交通事故，常造成民眾生命、財產及家庭的破碎，台南市警五分局今天說，隨疫情降級及秋天天氣轉涼，餐敘活動增加，請民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

秋天天氣轉涼，台南市北區昨天查獲3起酒駕，酒測值超標都依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／攝影
秋天天氣轉涼，台南市北區昨天查獲3起酒駕，酒測值超標都依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／攝影

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