離家2個月把狗關在家活活餓死 飼主被通緝才出面判拘役

台南市有名綽號「春仔」男子去年5月初因長期外出工作，將狗狗獨自關在官田區住處內自生自滅，2個月後屋內發出陣陣惡臭，經里長會同台南市動物防疫保護處開鎖入內，這才發現狗狗早已遭活活餓死在髒亂不堪環境內，且經通緝後才到案，法官痛批他罔顧生命及漠視法令，所為不宜輕縱，認他犯動物保護法處拘役30日，併科罰金22萬元，可上訴。

檢方指出，春仔在位在官田區住處，飼養犬隻1隻，卻於去年5月7日前離開住處未歸，未給予犬隻充足、適當、乾淨且無害的食物與飲水，也未提供安全、乾淨、適當的生活環境，任令犬隻在雜亂的生活環境下，飢餓喪失重要器官功能而死亡。直至同年7月14日散發臭味，經鄰居通報，當地里長會同動保處人員開鎖進入屋內，發現犬隻已死亡。

台南地院審酌，現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命，使動物免於受不人道的痛苦待遇是人類的義務，被告既為飼主，本應善盡照護義務，既知悉因工作關係需長期離家，已無能力飼養犬隻，自應積極向外尋求動物保護團體、動物救援社團、中途之家、各地愛心狗園等相關管道的協助，而非輕率將犬隻關閉在無對外逃生通路的空間，放任飼養犬隻在髒亂的環境，自生自滅、痛苦恐懼等待死亡降臨，最終造成住處內犬隻死亡，被告罔顧生命與漠視法令規定的心態可見一斑，所為不宜輕縱。