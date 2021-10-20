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離家2個月把狗關在家活活餓死 飼主被通緝才出面判拘役

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市有名綽號「春仔」男子去年5月初因長期外出工作，將狗狗獨自關在官田區住處內自生自滅，2個月後屋內發出陣陣惡臭，經里長會同台南市動物防疫保護處開鎖入內，這才發現狗狗早已遭活活餓死在髒亂不堪環境內，且經通緝後才到案，法官痛批他罔顧生命及漠視法令，所為不宜輕縱，認他犯動物保護法處拘役30日，併科罰金22萬元，可上訴。

檢方指出，春仔在位在官田區住處，飼養犬隻1隻，卻於去年5月7日前離開住處未歸，未給予犬隻充足、適當、乾淨且無害的食物與飲水，也未提供安全、乾淨、適當的生活環境，任令犬隻在雜亂的生活環境下，飢餓喪失重要器官功能而死亡。直至同年7月14日散發臭味，經鄰居通報，當地里長會同動保處人員開鎖進入屋內，發現犬隻已死亡。

台南地院審酌，現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命，使動物免於受不人道的痛苦待遇是人類的義務，被告既為飼主，本應善盡照護義務，既知悉因工作關係需長期離家，已無能力飼養犬隻，自應積極向外尋求動物保護團體、動物救援社團、中途之家、各地愛心狗園等相關管道的協助，而非輕率將犬隻關閉在無對外逃生通路的空間，放任飼養犬隻在髒亂的環境，自生自滅、痛苦恐懼等待死亡降臨，最終造成住處內犬隻死亡，被告罔顧生命與漠視法令規定的心態可見一斑，所為不宜輕縱。

且考量他2016年間曾因犯酒後駕車的公共危險罪案件，經高雄地檢署檢察官緩起訴處分，經通緝才到案，在偵查中坦承不諱的犯後態度等一切情狀，認他犯動物保護法中故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處拘役30日，併科罰金22萬元。

台南地院認男子犯動物保護法中故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處拘役30日，併科罰金22萬元。圖／本報資料照
台南地院認男子犯動物保護法中故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處拘役30日，併科罰金22萬元。圖／本報資料照

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