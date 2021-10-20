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假釋出獄才5天又再犯！桃園男13度酒駕這次判刑1年8月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓工人曾11度酒駕遭判刑，假釋出獄短短5天又再犯，酒測值甚至高達每公升1.51毫克，這次落網相隔2個月又再犯，累計已經酒駕第12次、13次，檢方痛斥他酗酒成癮，起訴建請法院令入相當處所施以禁戒；院方認為他不知謹惕，依2個公共危險各判1年2月，應執行1年8月，可上訴。

檢警調查，王男（49歲）2017年、2018年接連酒駕，各被判刑1年1月、1年2月， 2019年12月24日假釋交付保護管束期間，短短5天後，又在12月29日飲用啤酒、保力達，當晚11點多騎車被警方攔查，呼氣酒測值高達每公升1.51毫克。

但王仍不悔改，今年2月3日又在工地喝了6瓶啤酒，晚上8點多騎車經中壢區新中北路再遇警方盤查，這次呼氣酒測值也高達每公升1.39毫克；檢方訊時，王男均坦承不諱，並有酒測值、警方調查紀錄佐證。

檢方認為，王男酒駕後5年內再犯，均構成累犯，要法院審酌王酗酒而犯罪，過去已經有10次以上酒駕前科，這次分別第12、13犯，且在前案剛執行完畢，短期內再犯案，根據他飲用酒量、酒精濃度，可認酗酒成癮，有再犯之虞，建請法院從重量刑，令入相當處所，施以禁戒，以資矯治。

法院審酌，王男這2次酒駕犯意各別、行為互殊，應予分論併罰，且均構成累犯，審酌酒醉駕車致車毀人亡時有所聞，政府機關也一再宣導，且王過去已經11次酒駕觸法遭判刑，這次又第12次、13次再犯，顯然不知謹惕、一再漠視法律禁令。

法院認為，王男這兩次酒駕，酒測值分別高達1.51、1.39，但考量他犯後坦承、態度尙可，依2個不能安全駕駛動力交通工具罪，各判他1年2月、1年2月，應執行1年8月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方酒測示意圖。圖／報系資料照
警方酒測示意圖。圖／報系資料照

酒駕 假釋

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