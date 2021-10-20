司法院、法務部「夜戰」精障罪犯處理 7小時達部分共識

屏東超商女店員被挖眼，外界再度關注精神障礙者的犯罪風險，司法院、行政院會銜提出刑事訴訟法緊急監護修正草案，法務部卻提出相左意見；法務部欲修掉刑法「監護處分」年限，司法院也認為違憲。司法院秘書長林輝煌19日晚間與法務部長蔡清祥會談，直至今天凌晨1點達部分共識。

立法院司法及法制委員會關切修法，立委費鴻泰希望司法院和法務部不要「以會養會」，立委黃世杰也質疑兩單位協商後，立院可以審查了嗎？因委員會21日將再開會，司法院和法務部也須「給出交代」，有時間壓力。

司法院認為有精神疾病觸法之人，現行制度已有保安處分執行法，已經能在偵查中、判決前先為監護，為能更保障人權，司法院增訂緊急監護章，是提供可操作的程序。司法院指現提出的緊急監護草案是將程序更明確化，提供被告治療和監督保護。

司法院指出，為因應有精神疾患被告治療及社會安全需求，於判決或程序中緊急必要時先為裁定的保安處分，非程序中的強制處分。被告於偵查中或法院判決前，經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，法院可裁定緊急監護；未來修法後，第1次裁定的期間將縮短為1年，每次延長6個月，累積最長不得超過5年，並且被告有閱卷權，也有律師為他辯護。

不過法務部認為必須判決「確定後」才能執行監護，若在判決確定前執行保安處分，違反無罪推定原則。

前年台鐵嘉義車站刺警命案發生後，法務部就緊急修正刑法保安處分規定欲延長，立院上個會期所提的版本，擬加入「其執行期間屆滿前，檢察官認為有延長之必要者，得聲請法院許可延長之，每次延長期間為三年以下。」也就是沒有期間限制。司法院認為，不限制監護次數恐演變成終生監禁，也有違無罪推定原則、違憲之虞。

司法院15日邀法務部19日會商，希望達成共識，但「為了方便客人」，地點選在法務部。會前，蔡清祥表示「大家的目標是一樣的」，希望符合人民的期待，讓有精神障礙的犯罪嫌疑人早日獲得醫療，不會在外趴趴走。林輝煌則說司法院非常關心社會安全建構，希望能盡速讓它完善、讓國民能安心度日。