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精障犯爭議大 院檢漏夜「高峰會」想完成總統使命
精障罪犯隨機攻擊民眾，司法機關對法律適用意見分岐，法務部長蔡清祥19日晚間與司法院秘書長林輝煌「高峰對決」，討論相關修法、執法適當性。
蔡清祥邀請林輝煌在法務部會談、化解岐見，都盼盡速完成總統蔡英文所託付的使命。
蔡清祥會前說，其實大家的目標是一樣的，就是希望符合人民的期待，讓有精神障礙的犯罪嫌疑人能早日獲得醫療。
林輝煌則說，司法院也非常關心社會安全建構的問題，希望能盡速讓國民能安心度日，很期待雙方能達成共識。
今天的閉門會議，蔡清祥、林輝煌各自率專業幕僚團隊座談，截至近20日午夜，會議還未結束。
防範精障者犯罪，院、檢歧異多；林輝煌上周表示會邀蔡清祥「到院」座談，事實上，卻換成林輝煌率隊「來部」找蔡清祥座談。
院檢為此一極少見的「司法峰會」，兩邊慎重其事，19日上午雙方備妥相關學術資料，會中，法律意見針鋒相對難免，蔡清祥主派檢察司長林錦村與談，林輝煌主派刑事廳長彭幸鳴與談。
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