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三總醫師拒驗血緣 高院判認領兒子且須付扶養費

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

三軍總醫院鄭姓醫師遭陳姓女老師控訴「約炮、愛網路交友、被鄭當做洩慾工具」，鄭則稱「陳女早在18歲就生孩子，自己也被騙了」。陳女提請求認領子女訴訟，一審判鄭須認領，給付對方77萬餘元代墊的扶養費，且每月付1萬6千元至兒子成年。雙方皆上訴，台灣高等法院判鄭須再給付陳女19萬餘元，兒子每月的扶養費提高為2萬元。

陳女2018年開記者會，指控鄭姓醫師將她當成洩慾工具，孩子生下後就斷絕聯繫、不負責。陳女稱「鄭是她第一個男人」，兩人在網上認識，雙方以結婚前提交往，不過事後發現鄭愛網路交友，她臨盆之際，鄭突反悔不願結婚。鄭自訴加重誹謗，法官認為陳女無法證明鄭「常與他人『約砲』」，判她拘役50日定讞。

陳女提請求認領子女訴訟時主張，她和鄭交往時懷孕，2014年間生下兒子，但鄭卻否認是他的骨肉，因此請求鄭認領，並要求兒子的親權由她行使。陳女要求鄭須每月付2萬5千元兒子的扶養費，並支付她代墊的122萬5千元扶養費。

高院認為，鄭曾陪同陳女產檢、赴月子中心探視、支付月子中心費用、訂購並分送彌月蛋糕、為小孩祈福，雙方的血型也無法排除血緣關係，可說明陳女的兒子和鄭有血緣關係存在。而鄭沒有正當理由卻拒絕接受親子血緣鑑定，高院也認定陳女是懷上鄭的孩子，7歲的男童和鄭具事實上親子血緣關係。因男童出生後就由陳女照顧，鄭無扶養意願，高院認為孩子的親權宜由母親單獨行使。

高院參酌台北市2015年至2019年度平均每人月消費支出，考量陳女照顧孩子所付出的勞力與物價通膨因素，推估兒子每月扶養費應為3萬元，並由陳女、鄭姓醫師各依1/3、2/3比例分擔扶養費。

經計算，鄭姓醫師每月應負擔兒子2萬元扶養費，而陳女代墊扶養費部分應准97萬2667元，扣除一審判准部分後，鄭要再付19萬4554元。本案得上訴。

三軍總醫院鄭姓醫師遭陳姓女老師指控生完小孩後就不負責，陳女提請求認領子女訴訟。台灣高等法院判鄭須認領兒子，每月應負擔2萬元扶養費至兒子成年，也須給付陳女代墊的97萬餘元扶養費。示意圖／ingimage
三軍總醫院鄭姓醫師遭陳姓女老師指控生完小孩後就不負責，陳女提請求認領子女訴訟。台灣高等法院判鄭須認領兒子，每月應負擔2萬元扶養費至兒子成年，也須給付陳女代墊的97萬餘元扶養費。示意圖／ingimage

醫師

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