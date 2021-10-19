社安網修法司法鬧內訌！林輝煌、蔡清祥今夜坐下談

屏東縣超商女店員遭疑似思覺失調症的男子攻擊、挖眼，精障罪犯應該如何處理？司法內訌多日，院、檢互批違憲；法務部長蔡清祥今晚與司法院秘書長林輝煌共商計議，院檢法律意見如何畫一，有待觀察。

蔡清祥說，今天的會議是針對司法院所提出的草案，大家進一步溝通意見，其實，大家的目標是一樣的，就是希望符合人民的期待，讓有精神障礙的犯罪嫌疑人，早日獲得醫療，不會在外趴趴走。

蔡清祥說，大家目標一致，法務部也會共同努力，讓法制面修訂得更周全，也許大家有一些意見上的堅持，但目標是一樣的，就很容易達到共識。

林輝煌說，司法院非常關心社會安全的建構，希望能盡速讓它完善、讓國民能安心度日，因此，他很期待雙方今天能化解歧見、達成共識。

今天的司法閉門會議，法務部、司法院陣仗不小，蔡清祥、林輝煌各自率專業幕僚座談，與談人數對稱；會議表訂傍晚開場，不過，如歧見無法化解，院、檢人士不無可能挑燈夜戰。

關於防範精障者犯罪應如何「法」辦？院、檢歧異多。司法院認為，偵審中、判決前法官即可依職權緊急監護犯罪嫌疑人，法務部則認為，應於判刑確定後，再依保安處分規定監護犯罪者。

此外，對於司法院的「強制監護」法律用詞，法務部認為應以柔性的「暫時安置」代替，批司法院違憲；司法院還手，也批法務部修法可不限次數對有再犯之虞者聲請延長保安處分3年，一樣違反憲法規定。

爭議擴大後，原本司法院上周公告周知將邀蔡清祥到院磋商，林輝煌昨天且在立法院司委會表示「邀請」蔡清祥之意，不過，今天形勢驟變，主客易位，換成林輝煌率隊拜訪蔡清祥，中間程序轉折，頗耐人尋味。