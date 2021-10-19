洗劫銀樓2度交保 檢強盜起訴移審法院今再交保

桃園高姓男子欠債近千萬鋌而走險洗劫銀樓，持防狼噴霧劑攻擊老闆娘，搶走15條價值198萬元金鍊，落網後僅剩1條，其餘疑早被變賣銷贓，案發後高2度經桃園地院交保，檢方均抗告，經第3度開庭才收押，檢方今依強盜罪嫌起訴他，移審後桃院審酌偵辦進度、比例原則，裁定高5萬元交保。

檢警調查，高男（43歲）因投資失利慘賠，因債主上門才謀畫洗劫銀樓，8月1日開租來的小客車停放文昌公園地下停車場，當晚7點多攜帶鐵鎚、電擊棒及防狼噴霧劑到中正路1間銀樓，並向張姓業者佯稱挑選2至3兩重的結婚金飾。

張女拿出玻璃櫃內整排金鍊，張一邊假裝認真挑選，右手卻偷偷伸進口袋，並突然起身拿出防狼噴霧劑朝張眼睛狂噴，高再用左手猛抓整排金鍊，強行掰開自動門往外衝，張忍痛追趕在後但體力不支跌倒，高得手15條金鍊，價值達198萬多元，犯後再變裝搭車回家。

桃園警方2日凌晨循線到高男住家逮人，並在其停放文昌公園的租賃小客車內，起獲1條金鍊、作案工具等，但其餘14條早已不翼而飛，警方懷疑已由高轉賣抵債，但他堅稱「不知道掉在哪裡」。

桃園地檢當時依強盜罪嫌聲押高，桃園地院2度以比例原則、無羈押必要等理由，裁定高交保，並命他每周定期向承辦檢察官報到，檢方不服抗告，台灣高等法院以高男強盜銀樓除危害治安，也讓民眾惶惶自危2度發回，桃院時隔案發1個月第3度開聲押庭，9月1日終於裁定高男收押。

檢方訊時，高坦承欠債才計畫搶銀樓，對於客觀事實都不否認，但其餘14條金鍊下落堅不吐實，銀樓張姓業者證稱，高佯稱要挑結婚金飾，她拿出櫃內金鍊後，就遭高持防狼噴霧劑攻擊，眼睛痛到睜不開，就醫發現結膜炎、乾眼症，膝蓋也擦傷。

檢方認為，高作案有銀樓內、停車場監視器佐證，也起獲他作案工具，剩餘的1條金鍊，偵結依加重強盜罪嫌起訴他。