涉哄抬防疫物資不法獲利逾35萬 網路賣家遭起訴

嘉義縣戴姓男子今年5月大量購買75%酒精，每瓶45元的酒精轉手賣，以每瓶299元不等價格在網路拍賣平台販售，不法獲利逾35萬元，嘉義地檢署今天偵查終結依法起訴戴男。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，戴姓男子（44歲）明知在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，民眾對於75%酒精需求迫切，竟藉機哄抬價格，在今年5月起大量購買台糖75%酒精。

檢方表示，全案由嘉義縣調查站配合嘉義縣衛生局和消保官等人在今年6月前往戴姓男子的倉庫稽查，現場查扣到1200瓶台糖75%酒精。

檢方調查，戴姓男子以每瓶新台幣45元購買75%酒精，並透過網路拍賣平台販售，每瓶標售299元不等的價格，不法獲利逾35萬元。

戴姓男子在偵查庭上否認哄抬價格，強調他向台糖公司進貨時疫情平緩。

戴姓男子供稱，當初進貨時是用現金購買，但在網路販售時有提供刷卡服務，網路標售的價格是加上人事成本、運輸成本、車輛的損耗等，另外299元商品組是免運費還附加贈品。

檢方認為，如果戴姓男子未大量全面收購，消費者可以在其居住地就近以原價45元購買到酒精，因戴男的大量收購和囤貨，導致消費者必須負擔運費和網路業者的手續費才能向戴男購得重要防疫物資，不採信戴男的說詞。

檢方強調，戴姓男子在疫情嚴峻之際，僅為己身利益大肆收購防疫物資，導致價格上漲，嚴重妨害防疫，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將戴姓男子提起公訴。