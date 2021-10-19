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棄置大量廢棄物阻塞太保市灌溉水圳 警方迅速逮捕嫌犯

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣環保局日前獲報，太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡，遭棄置廢棄物，阻塞水流，農民群起激憤，水上警分局與環保局組「環保查緝專案小組」，多日跟監蒐證，凌晨發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義與雲林交界處傾倒建築廢棄物，警方查緝時棄車逃逸，專案小組追緝不捨，當場逮捕查扣大貨車。

黃姓男子坦承受人之託，以約3萬元代價違法傾倒，全案調查後依違反廢棄清理法移送嘉義地檢署偵辦，並向上溯源深入偵辦。

警方說，依廢棄物清理法，非法受託從事廢棄物清除處理、堆置廢棄物行為人，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，局為防制不肖之徒在農地或河川傾倒廢棄物，加強沿線巡邏守望勤務，防制環保犯罪發生。

太保市管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，農田水利署嘉南管理處人員現場查看，廢棄物為廢木板、碎磚瓦、編職袋等裝潢廢棄物，數量約27立方公尺，環保局與警方調閱路口監視器追查行為人，要求大圳管理機關農田水利單位善盡管理權責。

環保局說，遭棄置雖為一般廢棄物，因嘉南大圳為灌溉溝渠，為避免影響大排水質及水流，已請管理單位應將廢棄物暫時移置離開大排水體，民眾發現可疑車輛或棄置廢棄物，通報當地派出所，或撥打環保局公害陳情專線：0800-066666，共同打擊不法。

太保市管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，農田水利署嘉南管理處人員現場查看，廢棄物為廢木板、碎磚瓦、編職袋等裝潢廢棄物，數量約27立方公尺。記者魯永明／翻攝
太保市管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，農田水利署嘉南管理處人員現場查看，廢棄物為廢木板、碎磚瓦、編職袋等裝潢廢棄物，數量約27立方公尺。記者魯永明／翻攝
太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，水上警分局多日跟監蒐證，凌晨發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義雲林交界處傾倒建築廢棄物，當場逮捕查扣大貨車。記者魯永明／翻攝
太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，水上警分局多日跟監蒐證，凌晨發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義雲林交界處傾倒建築廢棄物，當場逮捕查扣大貨車。記者魯永明／翻攝
太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，水上警分局多日跟監蒐證，凌晨發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義雲林交界處傾倒建築廢棄物，當場逮捕查扣大貨車。記者魯永明／翻攝
太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，水上警分局多日跟監蒐證，凌晨發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義雲林交界處傾倒建築廢棄物，當場逮捕查扣大貨車。記者魯永明／翻攝
太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，水上警分局多日跟監蒐證，凌晨發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義雲林交界處傾倒建築廢棄物，當場逮捕查扣大貨車。記者魯永明／翻攝
太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物，水上警分局多日跟監蒐證，凌晨發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義雲林交界處傾倒建築廢棄物，當場逮捕查扣大貨車。記者魯永明／翻攝

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