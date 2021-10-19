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男跌下火車亡一審判賠518萬 二審逆轉判台鐵免賠

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

領有身心殘障手冊的陳姓男子，2年前搭莒光號跌下花壇站外側死亡，家屬請求國賠，一審以台鐵無法證明陳男是誤開車門跌至車外，基於「優勢證據」法則，認是車廂門故障，才會讓陳因列車行駛顛簸不慎跌落車廂門外而死亡。判決台鐵賠償陳的父母518萬餘元，台鐵不服上訴，二審合議庭以台鐵於車門內部醒目處設置警語，列車離站時落實關閉車門，已盡注意義務，認台鐵無過失，判決廢棄一審判決，改判台鐵免賠。可上訴。

陳男的父母主張，兒子於2019年7月19日晚間在台鐵化站搭乘521車次莒光號南下，因台鐵管理的疏失，致521列車第4車廂的車門於行進中開啟，兒子因此自第4車廂墜落在花壇站第1月台北側，受有顱內出血、胸腹腔內出血之傷害，致出血性休克死亡，因此聲請國家賠償。

台鐵辯稱，依521列車在系爭事故發生前的運行紀錄，未有因車門故障而報修紀錄，足認車門可正常使用，並無開關鬆脫自行開啟之虞。又檢視521列車各站監視影像，可見台鐵員工於列車進出各站時，均有確認各車門關閉狀態。並於車廂內部車門上方及左右兩側醒目處，設置「危險！禁止站、坐車門口」、「車輛行駛中請勿開啟車門」、「請勿在車廂間通道佇留」、「車輛進、出站時易晃動，請勿站、坐車門口及倚靠車門，以免發生危險」等必要警語。

未料，陳男於7月9日上午6時12分許，先在田中站售票機購買田中站往二水站復興號車票1張，同日上午11時29分搭乘507車次莒光號南下至二水站下車；又於同日上午11時48分搭乘510車次莒光號北上至彰化站下車；至同日晚間7時40分再從彰化站搭乘521列車南下，而521列車自彰化站南行經過南美路平交道時系爭車門均為關閉狀態；迨經過花秀路平交道時，陳男竟無視系爭警語，而攜帶行李違規站立在開啟狀態的車門旁。

台鐵認為事故肇因於陳男未依所購車票離站，恣意搭乘列車，在彰化站區徘徊，最後違規搭乘521列車，且未遵守旅客乘車規定，違法站立於第4車廂通道處，且可能因隨意開啟車門而不慎摔落致死，並非源自上訴人員工之過失或設施故障所致。台鐵對乘客已盡安全維護義務，並無過失。

彰化地院審理以行進間車門否緊閉，攸關安全運送旅客的重要事項，但該車次被拍到行進間曾被打開車門，對此台鐵也承認，該列車的車廂門是折疊式可自由開關，但台鐵無法證明陳男是誤開車門跌至車外，因此依「優勢證據」法則，是車廂門故障，才會讓陳男在靠近車門時，因行駛顛簸不慎跌落車廂門外而死亡。判決台鐵賠償陳的父母518萬餘元，台鐵不服判決，上訴二審。

台中高分院合議庭以台鐵所提521列車於事故發生2-3個月前的檢修單及臨修紀錄單，俱未見因車門故障而報修紀錄，且521列車係自基隆七堵站始發南下開往高雄新左營站，而事故發生前相關影像顯示，521列車進彰化站時，及經過彰化站後第1個南美路平交道時， 車門均為關閉狀態。

由此可知，台鐵辯稱車門可正常開啟關閉使用，並無開關鬆脫而自行開啟之虞，應可採信，排除因機械故障或行駛中搖晃而自動開啟車門的因素。

合議庭認為，台鐵已落實列車平時維修檢查，並於車門內部醒目處設置警語，又於車門內部右側下方設置安全扶手，列車行駛中及進出站廣播乘客安全注意事項，以及列車離站時落實關閉車門，已盡善良管理人的注意義務，因此判決台鐵免賠。可上訴三審。

領有身心殘障手冊的陳姓男子，2年前搭莒光號跌下花壇站外側死亡，家屬請求國賠，一審判決台鐵賠償陳的父母518萬餘元，台鐵不服上訴，二審認台鐵無過失，判決廢棄一審判決，改判台鐵免賠。可上訴。圖／本報資料照
領有身心殘障手冊的陳姓男子，2年前搭莒光號跌下花壇站外側死亡，家屬請求國賠，一審判決台鐵賠償陳的父母518萬餘元，台鐵不服上訴，二審認台鐵無過失，判決廢棄一審判決，改判台鐵免賠。可上訴。圖／本報資料照

台鐵 車廂 國賠

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