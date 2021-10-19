檢察官勘陸女私處判罰4月俸給 職務法庭判決理由出爐

雲林地檢署檢察官莊珂惠遭彈劾，懲戒法院第一審判罰款，數額為現職月俸給總額4個月。 圖擷自 彰化地檢署臉書

雲林地檢署檢察官莊珂惠任職彰化地檢署期間，偵辦大陸籍黃姓女子相姦案時，命張開腿勘驗私處，黃女嚇得流分泌物；偵辦越南籍阮姓女子詐欺時，斥「妳以為每個台灣人都可以讓妳戴綠帽」。監察院彈劾莊珂惠，懲戒法院職務法庭認為她勘驗不符比例原則、訊問言語不當，但她任職以來敬業，也修正執行職務方式，判罰4月俸給。

莊珂惠之前任職雲林地檢署期間，因偵辦詐欺案有功，獲嘉獎2次，後來調彰化地檢署也經主管長官評語「辦理公訴業務閱卷詳細，主動發掘問題討論」、「偵查作為迅速，閱卷詳實，對於同仁案件能予以協助」、「辦案盡心盡力、結案品質允當」，事後她又調回雲檢。

職務法庭認為莊珂惠在任職檢察官職務期間算敬業，而被彈劾的兩項事由2019年5月經法務部促其注意、警告懲處，至今她都能恪盡職守，且工作態度認真，做事積極負責，可見她已因法務部的行政懲處而調整自身職務執行方式。職務法庭認為莊女的違失行為對檢察官公正、客觀的國家公益代表人形象傷害甚鉅，也損害黃女、阮女對司法的信賴，衡酌她的工作表現後，判罰款，數額為現職月俸給總額4個月。

本案源於兩件違失。莊珂惠2016年訊問阮姓詐欺女被告時，嚴厲斥責她「妳沒有騙人家的錢，妳這樣子妳告訴我，妳自己有多少錢，妳有本事賺到100萬，妳這樣子，蛤妳100萬要賺多久。」、「妳賺的2萬塊不用吃穿，不用租房子，啊然後還可以付學費？妳跟我講怎麼這麼厲害，妳是去哪裡買菜，去哪裡租房子，這麼便宜？不要欺人太甚，齁」。

莊還訓斥阮女「妳老公沒有告妳通姦欸，妳以為我們台灣是隨便你這樣玩，隨便你搞，是不是啊？」、「妳就看看啊，妳會不會去坐牢！好不好。台灣是沒有法律是不是啊」

另外，黃姓女子被控妨害婚姻，莊珂惠2018年4月24日開庭時，要求立即勘驗黃女身體。黃女表示，當時她全身赤裸、兩腿兩次完全張開，檢察官卻要求她用手指打開私處，再叫女法警對著她的下體一直拍照，檢察官還由她腋下摸揉捏兩個乳房，她「驚嚇不止」致流出分泌物。黃女說，檢察官拿出衛生紙叫她擦拭，並表示裸照不會外流，再叫她張腿、拍攝，她覺得像三級片。

職務法庭認為莊珂惠開庭時重複強調「台灣人」、「我們台灣」、「台灣社會」等字眼，不當區隔台灣與外國籍人士的差異，且語帶歧視指責，未保持公正、客觀、超然的立場。而莊女勘驗相姦被告的私密部位，職務法庭認為妨害婚姻案件固然舉證不易，但她的勘驗過程使黃女尷尬、感到不受尊重，行使強制處分權不符合比例原則。