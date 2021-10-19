快訊

北市加開5地點在這！指揮中心：疫苗預約不到下階段也可約

搶不到疫苗？第12輪施打量能北市不到四成 各縣市數據曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被嗆「舔美賣臺」陳時中不上訴 男網友判拘3日薄懲收場

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 記者胡經周／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 記者胡經周／攝影

賴姓男網友在臉書嗆中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「無恥舔美賣臺」，台北地方法院上月依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰金3000元；賴、陳收判不上訴，民辱官案確定以「薄懲」收場。

法院正式開庭審理時，2度傳喚賴姓男子，賴都未現身答辯、防禦，因此，法官決定輕判本案。

刑事訴訟法第306條「一造缺席判決」規定，法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決；換句話說，法官不待賴到庭可下判決，但須是「輕度刑」。

上月初宣判後，賴姓男子逾期未提上訴，陳時中也放棄上訴權，在法官對被告判拘役刑「薄懲」後，官司確定。

依法院判決書，賴姓男子對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有意見，透過網路以「賴斌勤」名義進入某「資訊大小事分享團」公開臉書發表PO文。

賴PO文稱「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」，陳時中瀏覽臉書資訊，2020年6月6日向台北地方檢察署對賴提告公然侮辱，賴被起訴。

法院今年4月15日、8月19日傳喚賴，賴未出庭， 不過，賴在審查程序庭中曾稱，確有發表相關文字，矢口否認犯行；法官審理認為，賴的PO文使陳時中難堪，超出適當評論範圍，損害陳時中的人格、名譽與社會評價。

陳時中 公然侮辱

延伸閱讀

疫苗嚴重不良反應認定模糊 陳時中允一個月修正

首見3個+0…陳時中鬆口 一級警戒近了

相關新聞

被嗆「舔美賣臺」陳時中不上訴 男網友判拘3日薄懲收場

賴姓男網友在臉書嗆中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「無恥舔美賣臺」，台北地方法院上月依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰金...

賣DeepfakeA片犯哪些法？律師：現行法恐難保護被害人

近日網紅小玉因為販賣Deepfake（深偽）的成人影片被逮，最後被檢察官以新臺幣50萬元交保，然而這只是冰山一角，Deepfake的成人影片群組其實已經相當泛濫，其經營方式更是千奇百怪。Deepfake技術就是所謂的AI換臉技術，以AI技術將想換臉的對象臉孔換入指定影片裡的影中人，而換好臉的影片，其臉孔五官還是一樣有表情變化，雖然還是有一點不自然，但也算是唯妙唯肖。那Deepfake的成人影片究竟可能犯什麼罪？

女檢勘通姦陸女私處、罵越女詐騙台灣人遭彈劾 罰俸4月

雲林地檢署檢察官莊珂惠任職彰化地檢署期間，在偵辦大陸籍黃姓女子被控妨害婚姻案時，命黃女赤裸、張開腿，由她勘驗私處並揉捏她...

男跌下火車亡一審判賠518萬 二審逆轉判台鐵免賠

領有身心殘障手冊的陳姓男子，2年前搭莒光號跌下花壇站外側死亡，家屬請求國賠，一審以台鐵無法證明陳男是誤開車門跌至車外，基...

檢察官勘陸女私處判罰4月俸給 職務法庭判決理由出爐

雲林地檢署檢察官莊珂惠任職彰化地檢署期間，偵辦大陸籍黃姓女子相姦案時，命張開腿勘驗私處，黃女嚇得流分泌物；偵辦越南籍阮姓...

台開經理內線買118張股票還用融資 29萬全繳回獲緩刑

台灣土地開發股份有限公司林姓營建部經理，2014年涉嫌趁台開公司重大利多消息公布前，用融資、現股方式買入118張台開股票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。