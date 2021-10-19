被嗆「舔美賣臺」陳時中不上訴 男網友判拘3日薄懲收場

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 記者胡經周／攝影

賴姓男網友在臉書嗆中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「無恥舔美賣臺」，台北地方法院上月依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰金3000元；賴、陳收判不上訴，民辱官案確定以「薄懲」收場。

法院正式開庭審理時，2度傳喚賴姓男子，賴都未現身答辯、防禦，因此，法官決定輕判本案。

刑事訴訟法第306條「一造缺席判決」規定，法院認為應科拘役、罰金或應諭知免刑或無罪之案件，被告經合法傳喚無正當理由不到庭者，得不待其陳述逕行判決；換句話說，法官不待賴到庭可下判決，但須是「輕度刑」。

上月初宣判後，賴姓男子逾期未提上訴，陳時中也放棄上訴權，在法官對被告判拘役刑「薄懲」後，官司確定。

依法院判決書，賴姓男子對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有意見，透過網路以「賴斌勤」名義進入某「資訊大小事分享團」公開臉書發表PO文。

賴PO文稱「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」，陳時中瀏覽臉書資訊，2020年6月6日向台北地方檢察署對賴提告公然侮辱，賴被起訴。

法院今年4月15日、8月19日傳喚賴，賴未出庭， 不過，賴在審查程序庭中曾稱，確有發表相關文字，矢口否認犯行；法官審理認為，賴的PO文使陳時中難堪，超出適當評論範圍，損害陳時中的人格、名譽與社會評價。