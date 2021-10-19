快訊

搶不到疫苗？第12輪施打量能北市不到四成 各縣市數據曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台開經理內線買118張股票還用融資 29萬全繳回獲緩刑

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台灣土地開發股份有限公司林姓營建部經理，2014年涉嫌趁台開公司重大利多消息公布前，用融資、現股方式買入118張台開股票，利多公布後，林再全數賣出，獲取不法所得29萬。士林地方法院審結，認為他已繳回所有犯罪所得，所獲利益非巨，犯後深具悔意，依違反證券交易法判他有期徒刑1年10月，緩刑3年。

判決指出，林男2014、2015年擔任台開公司營建部經理，因金管會2014年開放國內企業採「公允價值模式的會計準則」衡量不動產價值，台開經此準則重新估算後，公司淨值增加44億9888萬，對比2014年的營收僅17億9148萬、稅後淨利53億1201萬，屬重大利多。

林因參與董事會會議或接觸公司財報得知此利多，便在2015年3月3日重大利多公佈前，透過董姓小舅子的證券戶，以現股、融資方式買入每股11.15至11.75元的台開股票118張，3月4日至13日間，以每股11.55至17.4元全部賣出，獲取29萬2503元不法所得。

林偵訊時坦承犯行，偵查期間繳回全部犯罪所得。法官審酌他無前科，所獲利益非巨，思慮欠周，深具悔意，依證交法判處有期徒刑1年10月，緩刑3年。可上訴。

台開林姓營建部經理涉嫌內線交易賺29萬，一審獲緩刑。示意圖／聯合報系資料照
台開林姓營建部經理涉嫌內線交易賺29萬，一審獲緩刑。示意圖／聯合報系資料照

台開 內線交易

延伸閱讀

纏訟多年終定讞 台開內線交易案大事記一次看

損友掰各種理由借款近30萬元不還 被逮賠款換緩刑

逆轉！富味鄉販售混油案 老董原判5年半變免坐牢定讞

獨／買BNT破局疑內部人涉內線 台灣東洋今遭調查局大搜索

相關新聞

被嗆「舔美賣臺」陳時中不上訴 男網友判拘3日薄懲收場

賴姓男網友在臉書嗆中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「無恥舔美賣臺」，台北地方法院上月依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰金...

賣DeepfakeA片犯哪些法？律師：現行法恐難保護被害人

近日網紅小玉因為販賣Deepfake（深偽）的成人影片被逮，最後被檢察官以新臺幣50萬元交保，然而這只是冰山一角，Deepfake的成人影片群組其實已經相當泛濫，其經營方式更是千奇百怪。Deepfake技術就是所謂的AI換臉技術，以AI技術將想換臉的對象臉孔換入指定影片裡的影中人，而換好臉的影片，其臉孔五官還是一樣有表情變化，雖然還是有一點不自然，但也算是唯妙唯肖。那Deepfake的成人影片究竟可能犯什麼罪？

女檢勘通姦陸女私處、罵越女詐騙台灣人遭彈劾 罰俸4月

雲林地檢署檢察官莊珂惠任職彰化地檢署期間，在偵辦大陸籍黃姓女子被控妨害婚姻案時，命黃女赤裸、張開腿，由她勘驗私處並揉捏她...

男跌下火車亡一審判賠518萬 二審逆轉判台鐵免賠

領有身心殘障手冊的陳姓男子，2年前搭莒光號跌下花壇站外側死亡，家屬請求國賠，一審以台鐵無法證明陳男是誤開車門跌至車外，基...

檢察官勘陸女私處判罰4月俸給 職務法庭判決理由出爐

雲林地檢署檢察官莊珂惠任職彰化地檢署期間，偵辦大陸籍黃姓女子相姦案時，命張開腿勘驗私處，黃女嚇得流分泌物；偵辦越南籍阮姓...

台開經理內線買118張股票還用融資 29萬全繳回獲緩刑

台灣土地開發股份有限公司林姓營建部經理，2014年涉嫌趁台開公司重大利多消息公布前，用融資、現股方式買入118張台開股票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。