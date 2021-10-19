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台開經理內線買118張股票還用融資 29萬全繳回獲緩刑
台灣土地開發股份有限公司林姓營建部經理，2014年涉嫌趁台開公司重大利多消息公布前，用融資、現股方式買入118張台開股票，利多公布後，林再全數賣出，獲取不法所得29萬。士林地方法院審結，認為他已繳回所有犯罪所得，所獲利益非巨，犯後深具悔意，依違反證券交易法判他有期徒刑1年10月，緩刑3年。
判決指出，林男2014、2015年擔任台開公司營建部經理，因金管會2014年開放國內企業採「公允價值模式的會計準則」衡量不動產價值，台開經此準則重新估算後，公司淨值增加44億9888萬，對比2014年的營收僅17億9148萬、稅後淨利53億1201萬，屬重大利多。
林因參與董事會會議或接觸公司財報得知此利多，便在2015年3月3日重大利多公佈前，透過董姓小舅子的證券戶，以現股、融資方式買入每股11.15至11.75元的台開股票118張，3月4日至13日間，以每股11.55至17.4元全部賣出，獲取29萬2503元不法所得。
林偵訊時坦承犯行，偵查期間繳回全部犯罪所得。法官審酌他無前科，所獲利益非巨，思慮欠周，深具悔意，依證交法判處有期徒刑1年10月，緩刑3年。可上訴。
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