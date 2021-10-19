東港共和新村拒眷改「釘子戶」 軍方強制拆除2違佔戶

台灣光復後改成空軍眷舍的屏東縣東港鎮共和新村，部分住戶不滿國防部17年前調查眷改意向時使小手段，誤導原眷戶認定改建戶已達法定人數，組自救會持續抗爭至今，被形容是另類「釘子戶」；縣府3年前登錄為歷史建築，日前被高等行政法院以審議程序有瑕疵判縣府敗訴，縣府重新啟動暫定古蹟程序後，軍方今明天強制拆除文資公告範圍外的2戶違佔戶，範圍內11戶暫不執行。

共和新村位於東港鎮市中心，面積12公頃，日據時代是海軍官員宿舍，台灣光復後由空軍接收，最盛時期近200戶；國防部執行國軍老舊眷村改建作業，民國92年規畫將東港與林邊地區5處眷村（或零散眷舍）合併，在原址興建大樓住宅；軍方隔年宣布152戶122戶同意，高於四分之三以上同意門檻，但有住戶質疑，全村應為175戶，軍方使小手段排除部分住戶，以求表決過關。

95年軍方註銷拒遷戶的眷舍居住證，最高行政法院99年判決，認定通過眷改之過程合法，國防部據此向屏東地院告住戶違法占住，請求拆屋還地，100年勝訴定讞。107年屏東縣府文資審議會議通過登錄為歷史建築，範圍限於日據時期興建的41棟日式官舍，但高雄高等行政法院今年5月判決縣政敗訴，縣府放棄上訴，改啟動暫定古蹟程序，在文資審議期間若要拆除，需報文委委員同意。

共和新村有18戶不願配合，國防部於95年註銷居住證並提起拆屋還地之訴，屏東地院100年判決空軍勝訴，軍方表示，住戶違法占用是事實，在文資部分，高等行政法院5月判決縣政敗訴，縣府啟動暫定古蹟程序，軍方尊重文資審議程序，昨天和文資委員會勘確定文資公告範圍外有7戶，範圍內11戶。

軍方最近持續和拒遷戶溝通，住戶願配合點還眷舍完成搬遷，依照眷改條例22條之1規定，可依屏東縣府辦理公共工程補償規定給予拆遷補償，範圍外7戶中有5戶同意配合，有半年搬遷寬限期，2戶安排今明天強制拆除；今天上午拆除的陳姓住戶最近住進安養院，屋內無人，一早由台電和水公司執行斷水斷電後順利以怪手拆除。