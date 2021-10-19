裸胸只穿丁字褲搭網格衣 檳榔西施太火辣涉嫌妨害風化

桃園中壢1名安姓檳榔西施穿著火辣，沒穿胸罩僅著黑色丁字褲、網格衣攬客，被楊姓路人拍照上傳，警方將安女、李姓雇主及楊男依妨害風化罪嫌移送；安辯稱「有貼胸貼、沒露三點」，檢方認為，安穿著雖可能引起一般人羞恥，但未達厭惡，應不夠成「猥褻」行為，偵結予以3人不起訴。

警方查，李男（32歲）提供網格連身衣、黑色丁字褲給安女（23歲），安今年5月15日並以不穿著胸罩上空裸露方式，在中壢的檳榔攤上班、攬客，以此公然猥褻行為供不特定人觀賞；楊男（38歲）行經拿手機拍攝分享到LINE群組，結果又被轉發到臉書社團。

中壢分局經網路巡邏發現，認為李男、安女涉嫌公然猥褻，楊男則涉犯散布猥褻物，將3人依法函送；檢方訊時，安女坦承穿網格衣、黑色丁字褲並不穿胸罩，但她辯稱「有貼胸貼，沒有露三點」。

李男則說，安女先前也穿過這套衣服，但她沒有露三點，警察也來確認過她有把三點都遮住；楊男表示，他只有將拍檳榔西施的影像傳到車友群組，裡頭成員都有共識不會將影片外流，不知道是誰傳到臉書上的，也不認識上傳的人。

檢方查，「猥褻」是抽象不確定法律概念，除姦淫以外，凡足以興奮或滿足性慾之一切色情行為均屬之，然而是否猥褻行為，判斷標準隨社會進步、風俗習性變異、地域及生活背景有所不同，應依實際狀況、社會觀念對善良風俗評價尺度，及客觀上是否足以使人興奮或產生性慾而定。

檢方查，安女穿網格衣、黑色丁字褲，就社會大眾雖可能引起一般人之羞恥，然應尚未達於厭惡程度，且無侵害「性」的道德感情，就其具體情況，安女僅穿網格衣、黑色丁字褲賣檳榔，或有到車窗前攬客，但並無其他使人望之即受其挑動興奮性慾之行為，難認屬公然猥褻。