損友掰各種理由借款近30萬元 被逮賠款換緩刑

范姓男子因缺錢花用，2017年10至11月間陸續以朋友欠高利貸急需還款、與人發生車禍須賠償等理由，無所不用其極向郁姓友人借款，郁信以為真，慷慨解囊近30萬元，不料，范一拿到錢就去玩線上博奕，之後不但還不出錢，還直接搞失蹤；新竹地院審理終結，范被逮後趕緊吐出27萬元，與郁達成和解，才換得緩刑。

經查，2017年10月19日，范誆稱朋友欠高利貸急需還款為由，向郁借款10萬元，結果范一拿到錢就拿去玩線上博奕。10月30日范又如法炮製，以欠高利貸要還款為由成功向郁借款5萬元。11月6日，范獅子大開口以出車禍須賠償為由，向郁借款14萬2000元，范將詐來的錢都拿去花用，隨後搞失蹤。