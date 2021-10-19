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女檢勘通姦陸女私處、罵越女詐騙台灣人遭彈劾 罰俸4月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

雲林地檢署檢察官莊珂惠遭彈劾，懲戒法院第一審判罰款，數額為現職月俸給總額4個月。 圖擷自彰化地檢署臉書
雲林地檢署檢察官莊珂惠遭彈劾，懲戒法院第一審判罰款，數額為現職月俸給總額4個月。 圖擷自彰化地檢署臉書

雲林地檢署檢察官莊珂惠任職彰化地檢署期間，在偵辦大陸籍黃姓女子被控妨害婚姻案時，命黃女赤裸、張開腿，由她勘驗私處並揉捏她乳房，黃女嚇得流出分泌物；另偵辦越南籍阮姓女子涉詐時，斥「妳以為每個台灣人都可以讓妳戴綠帽」。監察院認為莊女違反法官法及檢察官倫理規範而彈劾，懲戒法院今判罰款，數額為現職月俸給總額4個月。

黃姓女子被控妨害婚姻，莊珂惠2018年4月24日開庭時，要求立即勘驗黃女身體。黃女表示，當時她全身赤裸、兩腿兩次完全張開，檢察官卻要求她用手指打開私處，再叫女法警對著她的下體一直拍照，檢察官還由她腋下摸揉捏兩個乳房，她「驚嚇不止」致流出分泌物。黃女說，檢察官拿出衛生紙叫她擦拭，並表示裸照不會外流，再叫她張腿、拍攝，她覺得像三級片。

監察院認為莊珂惠違反比例地膨脹權限，且勘驗當時並未安排女性書記官在場協助製作勘驗筆錄，而是庭後自行製作勘驗筆錄並簽名，並未要黃女簽名，違反刑事訴訟法「勘驗應製作筆錄，勘驗筆錄應令依本法命其在場之人簽名、蓋章或按指印」規定，違失重大。

此外，莊珂惠2016年訊問阮姓詐欺女被告時，嚴厲斥責她「妳沒有騙人家的錢，妳這樣子妳告訴我，妳自己有多少錢，妳有本事賺到100萬，妳這樣子，蛤妳100萬要賺多久。」、「妳賺的2萬塊不用吃穿，不用租房子，啊然後還可以付學費？妳跟我講怎麼這麼厲害，妳是去哪裡買菜，去哪裡租房子，這麼便宜？不要欺人太甚，齁」。

莊還訓斥阮女「妳老公沒有告妳通姦欸，妳以為我們台灣是隨便你這樣玩，隨便你搞，是不是啊？」監察院也認為她的訊問用語不當，違反聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」，損害司法威信。

監察院認為莊珂惠除違反刑事訴訟法規定外，也違反檢察官倫理規範、損及被告權利，彈劾後移付懲戒法院。懲戒法院審理後，今判莊珂會罰款，數額為現職月俸給總額4個月。

莊珂惠2018年偵辦一件被害人多達卅多名的妨害性自主案，2018年2月2日聲押犯嫌，但彰化地方法院裁定3萬元交保，她脫口「法官，是不是因為已到了中午，所以腦袋不清楚」；法官動怒、一度要法警當庭逮捕莊女，法界掀波。

檢察官 監察院

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