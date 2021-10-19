自稱「第一特務」不會賣國 張超然延長限境8月

軍事情報局退役上校張超然被控接受中國廣東省國安廳對台情蒐人員吸收，偵查中羈押禁見，起訴時交保、限制出境；張限境期限將屆，台北地方法院日前開庭，裁定張2021年10月20日起延長限制出境、出海8月。

裁定指出，張超然涉犯國家安全法既遂、未遂罪、國家情報工作法犯嫌重大，且頻繁往來台灣、大陸多年，大陸地區有友人可以安排、接待，有在大陸生活的能力。

張超然犯案雖然有羈押原因，但無羈押必要，經檢察官起訴移審後，獲裁定以30萬元交保，並限制住居，出境、出海8月，不過，張的限制出境處分期間將屆，法官須再行審酌。

法官本月8日傳喚張超然出庭陳述，認為他犯罪嫌疑還是重大，而全案尚未完成審理程序，張有潛逃不歸的可能，依比例原則權衡，採取限制出境、出海確保後續審判進行，已屬最小的侵害，裁定張延長限制出境、出海。

張超然自稱「第一特務」，他日前開庭說，1989年已故國安局長宋心濂受另名已故局長殷宗文指令，派他前往中國蒐情，他是第一個去中國的情報員，從來沒有出賣過國家任何情報、或在台發展組織，如果有寧願被槍斃。

張稱，他在前總統阿扁執政時代加入民進黨，檢調人員2003年對他監聽，監聽到收網長達17、18年，如果真的違法早該被法辦。