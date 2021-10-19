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老翁因買屋糾紛到皮鞋店潑汽油 法官依預備殺人判刑6月
84歲卓姓老翁因與傅姓被害人的母親有房屋買賣糾紛，涉嫌今年6月間用汽油桶購買汽油、分裝汽油至玻璃瓶，攜帶線香3支至傅經營的皮鞋店，丟擲汽油玻璃瓶後企圖點火。台南地院依卓觸犯預備殺人罪，判處徒刑6月，得易科罰金，案可上訴。
卓在法院供稱，他沒有放火，只是要去嚇一下，拿的線香3支是在廟裡點燃，但當天有下雨，線香3支在店內已經熄滅了。
判決說，卓與傅母間因房屋買賣發生財務糾紛，心生不滿，先於今年6月27日上午9點多，騎機車至中油大同路站，以232元價格購得92無鉛汽油8.4公升，並裝入自備藍色塑膠桶。
卓再騎車至鐵道旁某處小廟，將藍色塑膠桶內部分汽油分裝至自備4瓶玻璃瓶外，尚點燃並取走該廟內線香3支。卓於同一天上午10點多，騎車前東區皮鞋店，卓隨後走近皮鞋店。
當時鞋店沈姓師傅正坐在店內角落修鞋工作處，卓先後朝沈座位方向丟擲玻璃瓶2瓶，其中第1瓶玻璃瓶砸中沈的下半身，沈下體被燒傷，第2瓶玻璃瓶則因傅伸手阻擋滾落於地面上未破裂。
沈及傅上前將卓制伏在地，並報警處理，卓才未及利用打火機或線香3支，藉由點火或使用線香燃燒後加以引燃汽油。員警據報到場法辦起訴。
法官審酌卓犯罪動機、手段、所生危害，以及已與沈姓被害人達成和解，曾書立保證書，保證不再前往店家，也不再做出任何不利舉動，但尚未與傅達成和解等一切情狀，量處其刑。
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