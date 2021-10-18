執法機關與企業合作抓「綠能蟑螂」 已偵辦33案

台灣高等檢察署為維護綠色能源永續發展，強化不法犯罪打擊成效，今與經濟部能源局舉辦「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」，建立檢舉專線以嚴辦、速辦「綠能蟑螂」。法務部長蔡清祥致詞時強調，發展綠色能源之勢不可逆，透過檢、警、調、廉當綠能企業的後盾，積極執法，才能藉由能源轉型帶動綠能科技和產業躍升。

高檢署和經濟部能源局今日下午邀集檢、警、調、廉、海巡等相關機關與台電公司、國內外大型綠能企業業者於奇美博物館座談，加強各執法機關與綠能企業間聯繫，會議由高檢署檢察長邢泰釗主持，雲林地方檢察署黃立夫檢察官也分享最近偵辦起訴的公務員向綠能產業業者索賄案件經歷。

高檢署指出，8月30日已針對妨害綠能產業發展相關犯罪成立督導小組，並責由各綠能產業重點分布地檢署成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，此次更於座談會中進一步建立聯繫平台檢舉專線，以暢通檢舉相關不法犯罪的管道，擴大犯罪情資來源，讓執法機關能從嚴、從速偵辦「綠能蟑螂」，避免綠能企業遭受阻擾。

檢察機關與司法警察機關掃蕩「綠能蟑螂」，目前已偵辦33案，羈押13人，起訴35人，緩起訴8人，扣案（含扣案帳戶內金額）3655萬餘元，自動繳回532萬元，扣押不動產18筆。