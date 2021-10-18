豪宅保全盜住戶「佳士得」拍賣會珍寶 判7年6月

台北市豪宅林姓保全員欠債，闖進住戶家竊走絕版名表、鑽石胸針等珍寶，被控3個侵入住宅竊盜罪；台北地方法院審理，除判林應執行有期徒刑7年6月，同時在判決書系統公布贓物照，籲民眾不要買賣贓物。

法官量刑指出，林踐踏住戶對保全的信任，惡性不輕，不宜寬貸，依3個侵入住宅竊盜罪各判刑3年6月，訂應執行刑。可上訴。

判決說，林姓男子投資「比特幣」失利，欠地下錢莊債務，2020年7月，利用在台北市青田街某豪宅擔任保全員的機會，趁住戶出門闖進行竊。

林第3次闖空門時，遇到停車場大門發生故障，住戶找林找不到人，卻自監視器畫面發現林的犯案行跡，報案處理，林見事跡敗露，坦承行竊。

被害人清算遺失物，告訴檢警損失1633萬元，不過，法官審理認定，林竊得的10多項物品價值為389萬元。