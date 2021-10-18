上訴審模擬法庭 許宗力：國民法官妥適行使權限

台灣高等法院今天舉辦國民法官上訴審模擬法庭審理，司法院長許宗力致詞表示，上訴審法院應本於國民法官審判制度宗旨，妥適行使審查權限。

繼各地方法院陸續舉辦模擬法庭，台灣高等法院今天舉行第一場國民法官上訴審模擬法庭審理程序，司法院院長許宗力、法務部政務次長蔡碧仲等人到場觀摩。

許宗力致詞表示，上訴審法院應本於國民法官審判制度宗旨，妥適行使審查權限，關於事實認定，除非原審判決違背經驗或論理法則顯影響判決結果，第二審法院應予尊重，原審合法調查之證據，第二審法院可直接作為判斷依據，當事人、辯護人在第二審法院，原則不得調查新證據。

許宗力說，上級審應確實掌握國民法官法規範意旨，在尊重國民法官參與審判前提下，妥適審查一審判決，來確保判決結果合法與妥當，且發揮救濟保障當事人權益功能。

許宗力提及，上訴審法院法官可以透過擬真實際演練，熟悉國民法官新制規範內容，建立日後操作與審查基準。相信透過事前充分準備，可確保將來國民法官法正式上路實施後順利接軌運行。

模擬法庭以一起酒醉吸膠男弒母遭判無期徒刑定讞案件為案例，一審新北地方法院進行國民法官模擬時，依殺害直系血親尊親屬罪，判王姓男子有期徒刑18年；案經上訴，二審由高院審理，高院9月24日準備程序終結後，於今天進行審理程序。

今天審理期間，由合議庭先就被害人曾經聲請過之保護令、被告於第一審判決後製作之懺悔信等證據為調查後，再依序調查事實、進行辯論。