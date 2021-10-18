5女直播主詐網友抖內2500萬 檢察官追加起訴28人

宇宙維網路工作室負責人陳俊維招募直播主，安排小編和直播主配合，分組在網路上佯裝可和網友交往，進而要求抖內，93名網友被騙2500萬元；台北地方檢察署擴大查辦，今天依詐欺等罪第二波追加起訴28人。

涉案的5名直播主是黎芫丞(藝名「愛黎」)、陳妍綾(藝名「Elena」、「娜娜」)、馬于娟(藝名「白白」)、李欣(藝名「夢夢」)、李晏綺(藝名「邱采妮」)。

其中，「愛黎」、「Elena」、「白白」3人今年3月被檢察官起訴，檢方今天再依加重詐欺罪起訴「夢夢」、「邱采妮」。

檢警調查，陳俊維向父母索取資金成立直播工作室，挑選有潛力、年輕貌美的女直播主進駐直播平台，並同步指使小編以直播主的名義假意願和粉絲私下交往，誘騙男網友們上鉤。

男網友感受有機會與直播主進一步互動後，甘心掏腰包抖內，收取一部分資金後，共犯小編們即再藉由各式話術，讓網友以為連直播主的家人都同意雙方交往等，從而繼續抖內、贊助。