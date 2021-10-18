快訊

城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文「論文門」聲量大 女教授、女律師「麻花般」告成一團

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

總統蔡英文「論文門」討論聲量大，造成網路政論節目「童溫層」女主持人、律師童文薰與台大新聞研究所女教授王泰俐如「麻花般」纏訟；童、王互控誹謗不成罪，童續告王誣告，台北地方法院審理判王無罪。又可上訴。

童文薰先自訴王泰俐加重誹謗。童稱，2019年9月4日因蔡英文對追查論文的學者訴訟，她開始追查，王泰俐卻在台灣智庫媒體「思想坦克」指她複製彭文正的「政經關不了」內容，王犯加重誹謗罪。

法官認為，王泰俐發表的言論關乎公益，目的是喚起一般民眾注意、發覺並革除假訊息，判王無罪，童上訴被駁回，王無罪確定。

王泰俐也自訴童文薰加重誹謗。王稱，童誣指她製作假訊息、學質不佳等，都侵犯名譽權，童犯加重誹謗罪。

法官認為，王泰俐是新聞學者，王的文章指童以低成本產製相關內容，是「蔡英文論文門」案的衍伸，具公益性，為可受公評之事；王對童的節目內容研究與評論後，童隨後在節目中回應，屬善意發表言論，判童無罪。

不過，2個女人經一輪訴訟廝殺打成「平手」，戰火卻未止歇，童文薰再為王泰俐告她誹謗一事，自訴王泰俐犯誣告罪。

童文薰自訴說，她的「童溫層」節目2019年5月開播以來，自建正規的攝影棚，談論時事與分析國際局勢，每集節目均兢兢業業，秉持「有一分證據，說一分話」，希望能對於抄襲及跟風等當前媒體亂象發出極弱音，絕無抄襲更無大量複製其他節目內容之事。

但是，王泰俐卻於2019年11月29日在「思想坦克」誣指她複製「政經關不了」的內容，並稱她的節目「低成本產製雷同內容」，她要求王泰俐下架、更正，王泰俐反而告她加重誹謗，王犯誣告罪。

法院審理，王泰俐不否認曾自訴童文薰，她稱，因為童對她誹謗，她才對童提告；王女的辯護人說，王泰俐是基於名譽受到妨害而提起自訴，是正當行使權利，跟誣告罪沒有關聯。

法官認為，童文薰對王泰俐的文章不滿，並指王學識素養不足、不適任台灣大學新聞所教授，因此，王泰俐對童提自訴不是沒有原因，至於是否構成誹謗，是王泰俐的法律認知，與誣告罪構成要件不一樣。

判決書說，自訴案既無證據證明王泰俐故意構陷童文薰，不能僅憑王告童誹謗判無罪即認定王誣告，判決王女無罪。

蔡英文 假訊息

延伸閱讀

民進黨開鍘吳子嘉「7大罪」曝光 宅神：吳董被屁孩錯殺

蔡其昌指國民黨提案採購科興疫苗 遭控誹謗

蘇揆挨告散假訊息未被約詢 內政部：無法置喙司法

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

相關新聞

勒殺兒女自誇「99分的媽媽」 檢卻指她想再婚把小孩當累贅

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，一審認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯...

5女直播主詐網友抖內2500萬 檢察官追加起訴28人

宇宙維網路工作室負責人陳俊維招募直播主，安排小編和直播主配合，分組在網路上佯裝可和網友交往，進而要求抖內，93名網友被騙...

農漁會賄選頻傳 綠委提案修法最高可處10年以下徒刑

雲林縣斗南農會理事賄選案近期沸沸揚揚，「農會法」及「漁會法」雖經多次修正，農、漁會選舉賄選案仍層出不窮，民進黨立委郭國文...

蔡英文「論文門」聲量大 女教授、女律師「麻花般」告成一團

總統蔡英文「論文門」討論聲量大，造成網路政論節目「童溫層」女主持人、律師童文薰與台大新聞研究所女教授王泰俐如「麻花般」纏...

精障緊急監護 女法官協會呼籲醫療體系應與司法合作

屏東超商女店員被挖眼案後，外界再次關注精神障礙者的犯罪風險，司法院、行政院會銜提出刑事訴訟法緊急監護修正草案，立法院審議...

精障者犯罪修法喬不攏？司法院、法務部明晚18時會談

屏東超商女店員挖眼案，再度讓外界關注精障者的犯罪風險，司法院、行政院會銜提出刑事訴訟法緊急監護修正草案，但在立法院審議時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。