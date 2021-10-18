蔡英文「論文門」聲量大 女教授、女律師「麻花般」告成一團

總統蔡英文「論文門」討論聲量大，造成網路政論節目「童溫層」女主持人、律師童文薰與台大新聞研究所女教授王泰俐如「麻花般」纏訟；童、王互控誹謗不成罪，童續告王誣告，台北地方法院審理判王無罪。又可上訴。

童文薰先自訴王泰俐加重誹謗。童稱，2019年9月4日因蔡英文對追查論文的學者訴訟，她開始追查，王泰俐卻在台灣智庫媒體「思想坦克」指她複製彭文正的「政經關不了」內容，王犯加重誹謗罪。

法官認為，王泰俐發表的言論關乎公益，目的是喚起一般民眾注意、發覺並革除假訊息，判王無罪，童上訴被駁回，王無罪確定。

王泰俐也自訴童文薰加重誹謗。王稱，童誣指她製作假訊息、學質不佳等，都侵犯名譽權，童犯加重誹謗罪。

法官認為，王泰俐是新聞學者，王的文章指童以低成本產製相關內容，是「蔡英文論文門」案的衍伸，具公益性，為可受公評之事；王對童的節目內容研究與評論後，童隨後在節目中回應，屬善意發表言論，判童無罪。

不過，2個女人經一輪訴訟廝殺打成「平手」，戰火卻未止歇，童文薰再為王泰俐告她誹謗一事，自訴王泰俐犯誣告罪。

童文薰自訴說，她的「童溫層」節目2019年5月開播以來，自建正規的攝影棚，談論時事與分析國際局勢，每集節目均兢兢業業，秉持「有一分證據，說一分話」，希望能對於抄襲及跟風等當前媒體亂象發出極弱音，絕無抄襲更無大量複製其他節目內容之事。

但是，王泰俐卻於2019年11月29日在「思想坦克」誣指她複製「政經關不了」的內容，並稱她的節目「低成本產製雷同內容」，她要求王泰俐下架、更正，王泰俐反而告她加重誹謗，王犯誣告罪。

法院審理，王泰俐不否認曾自訴童文薰，她稱，因為童對她誹謗，她才對童提告；王女的辯護人說，王泰俐是基於名譽受到妨害而提起自訴，是正當行使權利，跟誣告罪沒有關聯。

法官認為，童文薰對王泰俐的文章不滿，並指王學識素養不足、不適任台灣大學新聞所教授，因此，王泰俐對童提自訴不是沒有原因，至於是否構成誹謗，是王泰俐的法律認知，與誣告罪構成要件不一樣。

判決書說，自訴案既無證據證明王泰俐故意構陷童文薰，不能僅憑王告童誹謗判無罪即認定王誣告，判決王女無罪。