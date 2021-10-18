勒殺兒女自誇99分的媽媽 檢卻指她想再婚把小孩當累贅

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，一審認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯滅人性，依殺人罪判處死刑。吳女上訴，台灣高等法院今辯論終結，她表示所犯行為社會無法接受，但每天都夢到孩子來跟她撒嬌，要她「加油」；吳女自誇是「99分的媽媽」但敗在無法承受壓力。

前夫今以告訴人身分到庭，但面對法官詢問量刑等意見時，他都表示「沒有意見」、「沒有什麼好陳述」。高院定11月11日宣判，吳女表示不願到庭聆判。

吳姓女子2014年離婚後，獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。去年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

新北地方法院審理時，吳女坦承勒斃兒女，但只表示這7年都是她在撫養，獨自面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，24小時不論去哪兒都要帶著孩子，完全沒有個人自由。吳女律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為她的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，極端惡劣，判她死刑。

高院今開庭時，吳女的律師團表示沒想到今天要言詞辯論，認為他們所聲請調查的證據沒有下文，仍希望再開辯論。律師團表示，台灣司法心理學會的鑑定報告針對刑法第57條第4、5、6款沒有直接回答，而吳女案發前兩年有憂鬱症，智商76，智力等級在邊界，他們希望能請馬偕醫院精神部針對鑑定報告「再鑑定」。

公訴檢察官認為沒有重行鑑定必要，並認為台灣司法心理學會的鑑定結果與一審囑託的亞東醫院一致，且學會訪視了很多人，對象還包括幼兒園老師。檢察官表示，吳女向小孩說「去找阿嬤」但沒說是要「一起去死」，她因前夫沒付扶養費，與男友論及婚嫁卻變卦，又因孩子的關係與兄嫂不睦，認為小孩是「累贅」。

檢察官指出，小孩又剛好要換牙套，吳女萌生「除去累贅」的意圖，這與亞東醫院鑑定她精神狀況正常一樣，而她殺子後又傳訊息給前夫，顯示意識正常。檢方批母親負有扶養保護義務，但吳女遇壓力的處理反應能力差。

律師團則說吳女是疼愛小孩的媽媽，孩子從出生、學語、吃飯、上學都是她一人負責，但因經濟拮据、工作不順、兄嫂摩擦等問題「她很想死」，不是認為孩子是累贅。律師多次強調吳女的智商只有76，向朋友尋求協助也無人伸援。