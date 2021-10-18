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精障緊急監護 女法官協會呼籲醫療體系應與司法合作
屏東超商女店員被挖眼案後，外界再次關注精神障礙者的犯罪風險，司法院、行政院會銜提出刑事訴訟法緊急監護修正草案，立法院審議時，法務部卻提出相左意見，司法院秘書長林輝煌明天晚上將與法務部長蔡清祥會談，避免爭議持續。女法官協會今也發表聲明，籲請精神衛生醫療體系與院檢合作，鞏固社會安全網。
女法官協會指出，司法院所提出緊急監護處分修正草案，或法務部等所倡議參考國外法制的暫時安置制度，都是為精障者涉有犯罪時，建立兼具治療保護及社會安全預防的機制。
不過女法官協會表示，司法端無論職司發動聲請、執行權責的檢察官，或立處中立審查的法官，在面臨決定拘束人身自由時，均受有嚴格、短時間內須決定的刑事程序法定限制，則如何及時判定個案是否屬於精障者犯罪案件、如何選擇兼顧暫時隔離與適當治療處遇暨場所等決定，此實已進入精神衛生醫療領域的專業問題，當有令醫療專業意見即時參與，協助司法為合法判斷的需要。
女法官協會去年5月間即呼籲司法應與行政的精神鑑定醫療、警政社工體系鏈結完整社會安全網，也樂見司法院、法務部本於各自權責，針對涉及精障者犯罪如何適用合憲的正當法律程序，分別提出刑事偵審中、判決確定後的相關緊急監護、監護處遇措施修法。
協會認為，院、檢縱有不同意見，為爭取時效，可透過部分調整以切合我國現制運作，惟如何與精神衛生治療體系迅速合作、執行的議題，更有賴院、檢及精神衛生醫療體系共同協調討論，才能真正落實我國人權立國的精神。
女法官協會再次呼籲院、檢能本於如何鏈結專業精神衛生治療體系的思考，共同推動司法、行政、醫療相互合作，形塑堅固有效的社會安全網。
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