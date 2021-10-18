精障者犯罪修法喬不攏？司法院、法務部明晚18時會談
屏東超商女店員挖眼案，再度讓外界關注精障者的犯罪風險，司法院、行政院會銜提出刑事訴訟法緊急監護修正草案，但在立法院審議時，司法院和法務部卻互批對方違憲，外界質疑社會安全網「補洞」進度停滯。司法院秘書長林輝煌今在立法院司法與法制委員會指出，明下午6時將與法務部長蔡清祥會談。
立委費鴻泰指出，自小燈泡案件、屏東女店員挖眼案件，大眾想問社會安全網到底在哪裡？但法務部、司法院立場不一樣，互相推責任、批判，爭執合憲性，法務部提的刑法修正案也被司法院認為有違憲之虞，被司法院打槍，詢問司法院如何和法務部達成協議？
立委黃世杰也問，司法院和法務部協商後，是否代表立法院可以進行審查？
林輝煌指出，上周五已邀請法務部長蔡清祥在明（19日）下午6點正式會談，希望能夠達成一致意見；司法院將由他和刑事廳長彭幸鳴共同出席，希望雙方協商後能有共識在立院審查。
費鴻泰指出，期盼周二會談後會有答案，不要「以會養會」，意指司法院、法務部會談後不要再決定下次開會來討論，此事關全國人民安全，大家都在看。立委黃世杰問及，司法院和法務部協商後，是否代表立法院可以進行審查？
針對精障者犯罪修法，司法院認為有精神疾病觸法之人，有醫療需求時，應該盡早提供，現行制度依有保安處分執行法，已經能在偵查中、判決前先為監護，為能更保障人權，司法院增訂緊急監護章，是提供可操作的程序。
立法院在審議時，法務部認為判決必須「確定後」才能執行監護處分，稱這是法治國家基本原則，若在判決確定前執行保安處分，顯違反無罪推定原則，有違憲疑慮。
法務部對刑法也提出修正草案，內容是不受現今監護處分五年上限，一次可展延三年、次數無限制，另認同有犯罪嫌疑精障者在判決確定前應接受治療，但應採取德國暫時安置處分。司法院則認為，不限制監護次數恐演變成終生監禁，也有違無罪推定原則、違憲之虞。
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