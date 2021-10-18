民進黨「政二代」擅離職役172小時 趙介佑認罪

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，被控服替代役出勤不正常，依替代役條例起訴。台北地方法院今天開庭，趙認罪，法官諭知改簡易程序，本案候核辦。

檢方指控，趙介佑2018年5月14日入伍，服替代役第190期，分發到矯正署澎湖監獄，他2度出勤不正常被規勸，卻嗆監所管理員「殺了你」，已依恐嚇罪判刑2月。

趙介佑後來因毒駕停役，2021年2月25日回役分發花蓮監獄，3月22日改調北投區公所，在北投區公所出勤不正常，無故擅離職役172小時，超過規定的7天，因而移送法辦。